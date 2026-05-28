Треньорска въртележка в Серия А! Един от големите треньори смени грандовете

Един от най-големите италиански треньори във футбола Масимилиано Алегри ще бъде новият старши треньор на Наполи, съобщи спортният журналист Фабрицио Романо. 58-годишният специалист е бил потърсен от ръководството на Наполи за заместник на напусналия Антонио Конте и е приел всички условия на клуба. Очаква се сделката да стане факт в близките дни.

Макс Алегри смени Милан с Наполи

Алегри прекара последния сезон начело на Милан, но бе уволнен в понеделник, след като не успя да класира "росонерите" в топ 4 и те пропуснаха да се класират за Шампионската лига. Вместо това, в Турнира на богатите ще играе отборът на Комо, който пък е предвождан от Сеск Фабрегас.

Богатата треньорска визитка на Алегри в италианския футбол

Освен Милан, в миналото Алегри е водил още Ювентус, Каляри, Сасуоло, Гросето и СПАЛ. Наполи завърши последната кампания на второ място, но на цели 11 точки зад шампиона Интер.Алегри е един от най-опитните треньори в италианския футбол, като най-големите си успехи постига с Ювентус.

