С два жокера Украйна се възползва да си върне позиции на фронта, Русия не спира да убива деца (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили провеждат локализирани и опортюнистични контраатаки в близост до административната граница между областите Днепропетровск и Запорожие, вероятно за да се възползват от руското блокиране на терминалите на Starlink и платформата Telegram, което сполетя ударно армията на диктатора Владимир Путин. Геолокализирани кадри, публикувани на 12 февруари, показват руски удари срещу статични украински позиции на изток от река Гайчур, включително на изток и в южната част на Добропиля и на север от Варваровка (и двете северозападно от Гуляйполе). Това показва, че украинските сили вероятно са запазили контрола над тези позиции преди вчерашния ден и че може би използват локализирани контраатаки, за да възстановят връзката между тези позиции на фронта, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

As he explains, (if current) this is visual confirmation of a UAF presence 6+ KM east of the River Haichur - halfway between Dobropillya (on the Haichur) and Uspenivka (on the river Yanchur). https://t.co/ZsckEeukaS — Dan (@Danspiun) February 12, 2026

Руските сили вероятно са заобиколили тези украински позиции по време на мисиите си за проникване, за да преувеличат мащаба на своите постижения в района. Експертите от ISW са започнали да наблюдават съобщения за ограничени и локализирани украински контраатаки в близост до административната граница между Днепропетровска и Запорожка област на 9 февруари. Руските военни блогъри първоначално описаха тези контраатаки като по-широка украинска „контраофанзива“, но украински военни източници и някои руски Z-канали оттогава посочват, че контраатаките са ограничени по мащаб и обхват.

Руските военни блогъри продължават да твърдят, че украинските сили провеждат контраатаки на север и северозапад от Гуляйполе, но отбелязват, че ситуацията на място е неясна поради влошените комуникации на руската страна на фронта. На този фон - поради блокирането на Starlink - руснаците са принудени да се катерят по високоволтови електропроводи, за да инсталират Wi-Fi мостове и ретранслатори, но украинските оператори на FPV дронове ги откриват дори и там: Майсторска украинска лъжа заради Starlink дава голямо предимство в боевете (ВИДЕО).

Due to the blocking of Starlink, Russians are forced to climb high-voltage power lines to set up Wi-Fi bridges and install repeaters. But Ukrainian FPV operators find them even there. pic.twitter.com/Pc2T76xyFz — WarTranslated (@wartranslated) February 12, 2026

Украинските тактически контраатаки в тази област - по границата на регионите Днепропетровск и Запорожие - вероятно са опортюнистичен отговор на благоприятните условия на бойното поле, добавят още от американския мозъчен тръст. Цитиран е висш служител на НАТО, който заяви пред руската служба на BBC на 11 февруари, че поне част от успехите на украинската армия в източната част на Запорожието се дължат на усилията на SpaceX да попречи на руските сили да използват терминалите Starlink в началото на февруари.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, каза, че има „нови усложняващи фактори“ за комуникационните проблеми на Русия, свързани с ограниченията на достъпа до Starlink. Военният блогър вероятно визира ограниченията върху използването на Telegram от 9 февруари, на който руските сили на фронта също разчитат за комуникация. Руските Z-канали като цяло предупреждават, че решението на Кремъл да блокира Telegram, едновременно с ограниченията на SpaceX върху използването на руския Starlink, ще окаже сериозно влияние върху руските комуникации в краткосрочен план.

Украинският военен анализатор Константин Машовец, който е о.з. полковник, служил в генералния щаб, пише във Facebook, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават контраатака в Южната оперативна зона, по-конкретно в направлението при Гуляйполе. Предните части на ВСУ са напреднали в посока Тернувато - Добропиля, явно вече форсират река Гайчур. Украинските войски очевидно са успели да започнат сражения за Варваровка, изтласквайки руснаците от позициите в Прилуки и Оленоконстантиновка. Предните части и подразделения на руснаците северно от Гуляйполе "са принудени да се оттеглят (на изток) по няколко участъка зад пътя Гуляйполе - Покровско (Покровско е северно от Гуляйполе - бел. ред.), който са превзели преди няколко седмици", добавя Машовец.

За този участък украински източници посочват, че проникването в позициите, контролирани от Русия, вероятно е по-дълбоко, отколкото се съобщава, но все още не е потвърдено. Твърди се, че повечето позиции на запад от река Гайчур са разчистени. Не се знае обаче какво се случва в района Нечаевка-Даниловка.

Approximate new situation in the Pokrovske-Huliaipole direction after recent AFU offensive operations. Infiltration in Russian held positions likely deeper but yet unknown. Most positions west of the Haichur river have been cleared. Nechaivka-Danylivka area is unknown. #Ukraine pic.twitter.com/DHCQ6N6O8n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише, без да посочва доказателства, че в източната част на Запорожието (от Гуляйполе до Тернувато) "контраофанзивата на врага продължава да бъде отблъсквана и днес. Боевете са продължителни, а ситуацията се усложнява от американското изключване на терминалите Starlink на нашите войски. Групата сили „Изток“ съобщава, че е отблъснала девет контраатаки на врага, унищожила е едно бронирано транспортно средство, седем бронирани бойни машини и до една рота вражески войници".

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна остава далеч от най-горещите дни на войната. Съгласно информацията на украинския генщаб - на 12 февруари са станали 142 бойни сблъсъка, с 18 повече от 11 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 270 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 24 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3281 изстреляни снаряда, като това е с около 200 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 7045 FPV дрона, което е с около 930 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine’s 100th Separate Mechanized Brigade reported striking three vehicles, a buggy, a quad bike, eight antennas and four Russian troops. #Ukraine pic.twitter.com/5fhfStD0Ck — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026

Отново в Покровското направление има най-много руски атаки за денонощие - 37, като всички са отбити, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление не е имало нападения на силите на Путин. В направлението при Гуляйполе са станали 24 сражения, в Южнослобожанското - 13 (включително при град Вовчанск), в Константиновското направление - 12.

В северната част на Харковска област има потвърден руски напредък - геолокализирани кадри от 11 февруари показват придвижване северно от Зибино, т.е. североизточно от град Харков. Там 159-а отделна механизирана бригада на украинската армия е обстрелвала руски позиции.

И югоизточно от Славянск руснаците имат потвърден напредък - навлезли са в централната част на Никифоровка, показват геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+).

Освен на границата между Запорожието и Днепропетровска област украинските сили връщат позиции и северно от Борово (южно от Купянск) - напреднали са в южната част на Богуславка, потвърждава ISW.

За Покровското направление "Два майора" твърди, че руските въоръжени сили напредвали в районите Белицко и Нови Донбас, т.е. северно от Покровск и югоизточно от Добропиля. "Боевете продължават в Гришино и близо до Торецко, разположено на подстъпите към Дружковка", пише той за сигуацията малко по̀ на изток, в Константиновското направление.

Според украинския лейтенант с позивна "Алекс", поддържащ канала "Офицер" в Telegram, "врагът продължава да се опитва да упражнява огневи контрол по маршрута Покровск - Павлоград". Вчера са били използвани активно FPV дронове, които най-вероятно са били пуснати в посочените райони от "дрон майка", добавя той.

Колегата му Станислав Бунятов - оператор на дронове от батальона "Айдар" - също се притеснява: "Момчета, какво мислите за пътя Павлоград - Лозова? Като се има предвид, че това е една от последните артерии в Донбас, мисля, че властите трябва да обърнат внимание на този въпрос, но не го правят. На цената на ремонта на автомобилите по този маршрут би могло да се построи нов път".

Той добавя също, че напоследък има висока активност на FPV дронове в общините Дружковка и Краматорск, "така че се запасете с късмет и се опитайте да избягвате покрайнините на населените места, където се нанасят най-големи щети на превозните средства. Те ловуват военни и общински превозни средства, но ако не намерят нищо, атакуват цивилни граждани", предупреждава Бунятов в Telegram.

Война на ракети и дронове

Руското военно министерство съобщи, че през изминалата нощ - от 23 ч. на 12 февруари до 7 ч. на 13 февруари - ПВО системте над страната са свалили 58 украински дрона: 43 над територията на Волгоградска област, 12 над Ростовска област, два над Курска област и един над окупирания Крим. В Брянска област кметът на селско селище е бил ранен при атака на украинските въоръжени сили, твърди губернаторът. Трима души са били ранени при нападение във Волгоградска област, каза пък местният губернатор Андрей Бочаров. Сред ранените са 12-годишно дете, 18-годишно момиче и жена. Във Волгоград е регистрирана "катастрофа на дрон в близост до жилищни сгради" на няколко булеварда. Повредени са автомобили, а прозорци на апартаменти са били счупени, добави Бочаров. Той също така съобщи, че „отломки от дрон“ са паднали на територията на няколко промишлени предприятия в града и областта: Украйна отново атакува Волгоград, Русия удари Одеска област (ВИДЕО).

За Волгоград има непотвърдени данни обаче, че руска ПВО ракета е нанесла щети.

Иначе точно там украинските дронове спряха работата на една от най-големите рафинерии на "Лукойл".

Украински обстрел имаше отново по Белгород, където жителите останаха без ток.

Another blackout in Belgorod following yet another shelling. pic.twitter.com/mwxSf9sZ3j — WarTranslated (@wartranslated) February 12, 2026

През нощта Русия атакува Украйна с балистична ракета "Искандер-М" и 154 дрона, от които ПВО е свалила 111 безпилотни летателни апарата. Регистрирани са ракетен удар и удари от 22 дрона на 18 места в страната, както и отломки от свалени безпилотни машини на още две локации, съобщиха ВВС на Украйна. Информацията е към 8:30 ч. Атаката продължава.

На този фон украинският министър на отбраната Михайло Федоров каза по време на среща на колегите му от НАТО, че по принцип "Русия изстрелва до 20 балистични ракети в една атака. Това са десетки ракети. Мисля, че няма система в света, която да е готова да се противопостави на такъв брой балистични ракети".

Ukraine's Defence Minister Mykhailo Fedorov:



Russia launches up to 20 ballistic missiles in one attack; these are dozens of missiles.



I think that no system in the world is ready to counter such a number of ballistic missiles. pic.twitter.com/N56pzqaCDl — Clash Report (@clashreport) February 12, 2026

Трима братя са били убити при руска атака в Краматорск, съобщи прокуратурата на Донецка област. Русия е атакувала дома на семейството през нощта. Майката и бабата на момчетата са били ранени. Починалите са осемгодишно момче и двама 19-годишни младежи. 43-годишната майка и 65-годишната баба са диагностицирани с наранявания от минни взривове, травматични мозъчни увреждания и сътресения, както и натъртвания по гърдите, гръбнака и ръцете. Жертвите там всъщност са общо 4, защото е убит и мъж, роден през 1962 г. В Запорожака област също има загинал - 57-годишна жена е станала жертва на руска атака, съобщиха местните власти.

A Russian drone strike on a residential building in Kramatorsk killed three brothers - an 8-year-old boy and two 19-year-olds. Their mother and grandmother were injured. A fire broke out after the hit. In Odesa, a Shahed strike burned down a car dealership. #Ukraine pic.twitter.com/hvmbkvcZ0a — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2026

В Одеса един човек е загинал, а шестима други са ранени в резултат на нощна руска атака срещу региона, твърдят местните власти. Трима от ранените са в тежко състояние, посочи Олег Кипер - ръководител на регионалната военна администрация. Той заяви, че пристанищната, жилищната, индустриалната и енергийната инфраструктура в региона са повредени, включително складове за торове в пристанището. Избухнали са пожари, като четири автомобила и товарни вагони са се възпламенили. Регистрирани са и отломки от дронове, които са паднали върху територията на автокъща и санаториум в Одеса. Два снаряда са ударили апартаменти в жилищни сгради.

