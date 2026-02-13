Лондон ще изхарчи над 400 млн. лири за оръжия с голям обсег през тази година

Британските разходи за оръжия с голям обсег и свръхзвукови оръжия ще надхвърлят 400 млн. лири през настоящата финансова година, съобщи днес правителството. Докато европейските държави работят за подсилване на отбраната си срещу Русия, британският министър на отбраната Джон Хийли подчерта ключовата роля, която далекобойните прецизни оръжия имат във войната в Украйна и значението на съвместните ракетни програми.

Великобритания планира да увеличи разходите си за отбрана до 2,6% от БВП през 2027 г. – най-високия процент разходи след края на Студената война. Дългосрочната ѝ цел е разходите за отбрана да достигнат 5% от БВП до 2035 г.

Още: За да се пази от Русия: Швеция ще купува далекобойни ракети

Лондон заяви, че отделните програми за ракети с голям обсег с Германия и Франция напредват.

Очаква се Хийли да проведе двустранни срещи със съюзниците си по време на Мюнхенската конференция по сигурността.

Германия с мистериозно послание към Путин: Работим с Украйна по далекобойни ракети и ще ѝ ги дадем