Зеленски направи Путин на пух и прах: Снима се в "превзетия" от руснаците Купянск (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски постави руския диктатор Владимир Путин в изключително неудобна ситуация - в опит да отвори очите на западните партньори, най-вече на САЩ, какво точно се случва на предната линия на сражения. Той посети фронта при Купянск - една от най-горещите точки, намираща се в Харковска област. Това е град, за който Путин и ръководителят на руския генщаб ген. Валерий Герасимов обявиха още на 20 ноември, че е превзет (или "освободен, както те казват), а преди това изявление стопанинът на Кремъл дори покани украински и други чуждестранни журналисти да снимат как Въоръжените сили на Украйна били "обкръжени" в Купянск.

Зеленски лично поздрави украинските защитници по повод Деня на сухопътните войски в района. "Днес съм в сектора Купянск заедно с нашите войници, които тук вършат работата за Украйна. Руснаците продължаваха да говорят за Купянск, но реалността говори сама за себе си. Посетих нашите войски и ги поздравих. Благодаря на всеки един от вас, войници! Гордея се с вас! И благодаря на всички наши сухопътни войски – днес е вашият ден!", заяви украинският лидер.

"Успехите на украинските войници близо до Купянск укрепват дипломатическата позиция на Украйна в преговорите", отбеляза държавният глава в обръщението си към украинския народ.

Зеленски подчерта, че постигането на резултати на фронта е от решаващо значение днес, за да може Украйна да постигне резултати и в дипломацията. "Точно така работи: всички наши силни позиции в страната означават силни позиции в дискусията за прекратяване на войната", заяви той.

Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.



The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

Ситуацията в Купянск

Интересно е едно от последните изявления на Путин за Купянск. Преди ден той каза, че всъщност продължавало да се прочиства населеното място (Димитровград, по думите на Путин), след като той обясни как градът бил превзет и покани журналисти да идат да видят.

В Купянск руснаците не напредват и са изолирани в северната част на града. Но сега версията на Путин е, че там имало обкръжени украински части, а „режимът в Киев“ не им позволявал да се предадат и ги обричал на унищожение.

"Обстановката в района на Купянск се описва като сложна, като противникът постоянно организира контраатаки", пише междувременно руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора", който не говори за превземане и така оборва изявленията на Кремъл.

Един от корпусите на украинската армия написа в Telegram, че успешно е проведена операция за стабилизиране на ситуацията в посока Купянск.„Вследствие на действията на врага и ескалацията на ситуацията в града през септември тази година, главнокомандващият въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски създаде група за търсене и удари „Харта“, която започна операция за ликвидиране на руския пробив“, се казва в изявлението.

"По-специално, с участието и на други подразделения, беше възможно да се пробие до река Оскол, като се прекъснат линиите за снабдяване на врага", допълва корпусът.

По време на операцията са били освободени Кондрашовка, Радковка и околностите им, както и редица квартали в северната част на Купянск, хвалят се украинците.

„От 22 септември до 12 декември общо 1027 руснаци са убити, 291 са ранени и 13 са пленени. Повече от 200 окупатори са обкръжени“, се казва в изявлението.

Според мониторинговия проект DeepState руските окупатори са блокирани в Купянск, а цялата северозападна периферия на града е прочистена. Трудната и продължителна операция продължава, тъй като в центъра на града все още има руски "анклави".