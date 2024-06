Арест в Дания за връзки с Путин, в България за същото се разсейваме: Кремъл действа (ВИДЕО)

Интересна новина и от Дания – арестувана е жена с двойно гражданство (датско и руско), чиято юридическа кантора получила най-малко 49 000 долара от руската организация Правфонд, като има документи, показващи директна връзка със СВР (руските сили за специални операции). Арестът е в рамките на разследване за влиянието на руските служби в Дания. Правфонд е познато име и в България: Влиянието на Путин в България - военни и политически кръгове: Украински доклад

Според информация на датската медия DR, арестуваната е известна фигура в руската общност в Дания. Тя е пътувала и участвала в събития, организирани от Правфонд – нейната юридическа кантора (за правни консултации) е създадена именно с пари от руските спецслужби. На едно от събитията жената е била заедно с Владимир Поздоровкин – зам.-директор на Правфонд, но според източници в западните разузнавателни служби всъщност основна фигура в СВР. Поздоровкин е и човекът в Правфонд, който отговаря за разпределението на парите от фонда към проекти в Дания, други скандинавски държави и Прибалтика, показва един от документите, цитирани от DR. Кремъл постоянно увеличава интензивността на хибридната си война спрямо Запада, като основен предлог е "защита на рускоговорящите сънародници зад граница", коментира ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) в дневния си анализ.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Ukrainian aviation striking at Russian positions. pic.twitter.com/QoTgHyPOOI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2024

Съгласно официалната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете на 11 юни се е покачила, но не рязко. Украинците регистрират 90 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 81 на 10 юни.

Отново най-горещо остава Покровското направление (на запад от Авдеевка). Показателно е, че украинският генщаб отчита 24 бойни сблъсъка през последното денонощие там, но само за 12 казва, че са спрени, в останалите случаи резултатът не е ясен. На второ място по активност е Лиманското направление, още вчера сутринта там беше отчетена повишена интензивност на боеве. Сега е имало 16 бойни сблъсъка, 13 руски пехотни атака са спрени – по цялата линия от Серебрянското горско стопанство към Торско, Невско и Дружелюбовка. Именно за Лиманското и Купянското направление излезе смехотворна руска информация: Украинците се спукват от смях: Руснаците почнаха да превземат и села, които не съществуват (СНИМКА). Висока руска активност има и в Краматорското направление т.е. Часов Яр – 10 руски пехотни атаки, украинският генщаб отбелязва специално, че боевете са най-горещи фронтално т.е. предградието "Канал", което е най-източното на града. Специално там украинците нанесоха серия от удари с дронове по позиции, където в предишните дни бяха издигнати различни руски знамена:

The 41st Mechanized Brigade dealt with Russian rags that were hung in the eastern microdistrict in Chasiv Yar. pic.twitter.com/nElOhzoXWx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2024

Специално за Покровското направление популярният украински телеграм канал Deep State посочва, че руснаците напредват в района на Сокол и Новопокровско – т.е. фланговете на Новоалександровка, най-северната точка в моментната линия на боевете. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди в своя дневен обзор, че руската армия вече е в северозападните покрайнини на Новоалександровка и че поне част от Сокол е в руски ръце – геолокализирани видеокадри, които да подсказват такова нещо, не са предоставени. Има обаче ВИДЕОКАДРИ, 18+, показващи какво се случва на руска щурмова група при атака на украинска позиция – руснаците са посрещнати с артилерийски огън и заличени от лицето на Земята.

(КАРТА) В Харковска област украинският генщаб съобщава за 5 отбити руски пехотни атаки. "Рибар" твърди, че украинците контраатакували при село Глубоко, но неуспешно. Това е спомагателното руско направление към Липци. Само че вече има информация, че украинците са успели да изтикат руснаците от позиции директно северно срещу Липци – геолокализирани видеокадри го показват, става въпрос за пътя О-212553 Липци – Харков, югоизточно от Глубоко.

Интересно твърдение на "Рибар" - че в Кураховското направление имало успешни украински контраатаки. А в Запорожка област руснаците са най-активни при Мала Токмачка, т.е. югоизточно от Орехов – какво представлява войната показват кадри именно от Запорожка област. Говорителят на украинската армия Серхий Братчук коментира, че в този район руснаците не могат да организират смислено пехотно настъпление, защото украинците имат много дронове и всичко се вижда в много ранна фаза, което позволява да бъдат извършени моментално контрадействия:

National Guard unit OMEGA attacking Russian positions in the Zaporizhzia region. Quite intense first person footage. pic.twitter.com/GvHMHWwxth — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 11, 2024

През вчерашния ден излязоха и видеокадри как украински атаки поразяват руски ракетни системи - "Панцир" и "Бук". И в двата случая става въпрос за удари на 30 и повече километра от активната фронтова линия:

Destroyed Russian Pantsir-S1 air defense system. As said destroyed by HIMARS strike yesterday:



«The complex belongs to the unit of the 1st Special Purpose Air and Missile Defense Army.



Crew:

• Bariev Denys Andreevich, senior lieutenant, commander, heavily injured;

• Hertsiy… pic.twitter.com/kMXfp0TaNB — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 11, 2024