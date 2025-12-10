В Черно море: Нов украински удар с дронове срещу кораб от руския сенчест флот (ВИДЕО)

Отново - Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е ударила с морски дронове Sea Baby кораб, който според Киев е част от руския сенчест флот. Танкерът "Дашан" е плавал под знамето на Коморските острови и е минавал през изключителната икономическа зона на Украйна на път към най-големия руски пристанищен терминал в Черно море - Новоросийск. Новоросийск е на второ място като мащаб от руските пристанища за износ на петрол въобще.

Sea Baby sea drones of Ukraine's SBU struck a Russian shadow fleet tanker “Dashan” in the Black Sea. The ship, under the Comoros flag, was moving toward Novorossiysk with its transponder off, inside Ukraine’s exclusive economic zone. The joint SBU&Navy operation reportedly… pic.twitter.com/GXPRTaT3mC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2025

Украинската информация: Танкерът е претърпял критични повреди и според предварителни данни е изваден от строя. Цената на кораба е около 30 милиона долара, като по време на плаване е превозвал петролни продукти на стойност 60 милиона долара.

Няма уточнение дали сега корабът е бил с товар или е отивал да бъде натоварен - предвид маршрутът, най-вероятно е бил празен.

Потвърждение за удара дава и руският военнопропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Според неговата версия корабът е плавал под флага на "Гамбия", като е ударен с три морски дрона. "Остава обаче един много показателен детайл: британски разузнавателен самолет RC-135W е действал във въздуха над западното Черно море по време на атаката срещу танкера", твърди "Рибар".

Иначе в последния по-малко от месец това е трети кораб, свързан с Русия, който бива удрян от украински морски дронове. Имаше и случай, за който говорителят на украинските ВМС капитан Дмитро Плетенчук каза, че е бил руска инсценировка. Но един от предишните ударени танкери - "Кайрос", беше довлачен на буксир от турски влекач при Ахтопол и изглежда Турция така прехвърли проблема с него на България. Сега "Кайрос" е в стабилно положение, няма замърсяване, ще почне подготовка да бъде изведен на безопасно място, коментира директорът на ИА "Морска администрация"-Бургас Живко Петров.

