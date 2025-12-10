Лайфстайл:

"Изгонихте ме, сега е ваш ред да си тръгнете!": Българи излязоха на протест срещу властта пред Европарламента (ВИДЕО, СНИМКИ)

10 декември 2025, 20:55 часа 152 прочитания 0 коментара

На фона на масовите антиправителствени протести на 10 декември в София и други големи градове в цялата страна - наши сънародници излязоха на демонстрация и пред сградата на Европейския парламент в Брюксел. Българите там протестираха с възгласи "Оставка!" и плакати срещу корупцията у нас, предаде БТА. Събитието бе свикано в социалните мрежи по повод днешните прояви в България. Сред присъствалите над 100 души имаше и деца.

Евродепутати също се включиха

Включиха се също евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП/"Обнови Европа").

Още: "Държавата е наша, а не тяхна": Масови протести срещу властта в цялата страна (ВИДЕО)

Нямаше речи, а протестът продължи кратко заради липсата на разрешение от местните власти.

"Когато падне..." пред ЕП

Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", насочен към санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".

Още: "Вън Пеевски и Борисов от властта": Хиляди на протест в София (ВИДЕО-НА ЖИВО)

Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Шумен, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Търговище, Добрич, Петрич, Монтана, Габрово, Силистра, Видин, Троян - на тези места граждани излязоха на протести срещу властта на ГЕРБ-СДС, ИТН, БСП и "ДПС-Ново начало" (подкрепящо правителството). Мащабна демонстрация има отново и в София - на пл. "Независимост".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Европейски парламент протест бюджет 2026
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес