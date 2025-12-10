"Изгонихте ме, сега е ваш ред да си тръгнете!": Българи излязоха на протест срещу властта пред Европарламента (ВИДЕО, СНИМКИ)

На фона на масовите антиправителствени протести на 10 декември в София и други големи градове в цялата страна - наши сънародници излязоха на демонстрация и пред сградата на Европейския парламент в Брюксел. Българите там протестираха с възгласи "Оставка!" и плакати срещу корупцията у нас, предаде БТА. Събитието бе свикано в социалните мрежи по повод днешните прояви в България. Сред присъствалите над 100 души имаше и деца.

Евродепутати също се включиха

Включиха се също евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП/"Обнови Европа").

Нямаше речи, а протестът продължи кратко заради липсата на разрешение от местните власти.

"Когато падне..." пред ЕП

Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", насочен към санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

На плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".

Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Шумен, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Търговище, Добрич, Петрич, Монтана, Габрово, Силистра, Видин, Троян - на тези места граждани излязоха на протести срещу властта на ГЕРБ-СДС, ИТН, БСП и "ДПС-Ново начало" (подкрепящо правителството). Мащабна демонстрация има отново и в София - на пл. "Независимост".