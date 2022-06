С уникално оръжие Украйна би войниците на Путин на острова, където им каза "иди на ..." (ВИДЕО)

Змийският остров, който Русия окупира още в първия ден от инвазията си в Украйна - 24 февруари, придоби световна слава с отказа на разположените там украински граничари да отстъпят пред искането на руските сили да се предадат, отбелязва Ройтерс. Или по-точно - с прословутата реплика към потопения по-късно крайнцер "Москва": "Руский военен корабль иди нахуй".

Връщането на острова стана благодарение на украинската самоходна гаубица "Богдана". "Тя е с калибър по натовски стандарт - 155 милиметра. За пръв път е имало стрелкови тестове на оръжието през октомври, 2021 година.

Какво обаче е уникалното в случая - на 7 май, 2022 година, Forbes пише, че има само една такава гаубица, когато се появяват кадри, че я използват на бойното поле и то още преди официално да е въведена на въоръжение. Изданието РБК съобщава, че създателите на "Богдана" дори искали от украинската армия да я унищожат при старта на руската инвазия, за да не попадне в руски ръце и да има Кремъл достъп до разработката по натовски стандарт, но бързо размислили.

"Богдана" е еквивалент на оръжие, каквото Франция вече доставиха на Украйна - самоходните гаубици Caesar. С "Богдана" украинците няколко дни поред стреляха по руски ракетни установки "Панцир" на Змийския остров, унищожиха поне 4 такива, както и убиха десетки руски войници.

ОЩЕ: Русия се изтегли от Змийския остров - там, където украинците ѝ казаха "иди на ..."

After days of constant Ukrainian strikes on Russian assets in Snake Island, General staff of UAF announced the withdrawal of Russian forces from the Island.



Video below shows one of the strikes which reportedly resulted in the destruction of a Pantsir-S1.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/onZB2Fiobb