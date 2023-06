С взрива на язовир "Каховка" Херсонска област става пустиня, каналът за Крим пресъхва (ВИДЕО и СНИМКИ)

Вече 62% от обема на язовир "Каховка" са изтекли надолу по река Днепър. Това съобщава украинското министерство на екологията.

Според информацията, нивото на водата в язовира е 10,55 метра. То продължава да се снижава. А щетите дотук се оценяват на 55 млрд. гривни.

"С терористичната атака срещу язовир "Каховка" Русия вероятно е нанесла повече щети на Украйна, отколкото би могла да бъде направена с 1000 дрона камикадзе срещу Киев. Големи части от страната сега могат да се превърнат в пустиня поради липсата на вода", коментира политическият анализатор на Bild Юрген Рьопке.

Появи се и видео до какво доведе това в Севернокримския канал – там вече буквално настъпва суша. Руските окупационни власти бодряшки уверяват, че вода за Крим ще има, като тече кампания от твърдения как водата за хотелите на полуострова не зависи от този канал.

The North Crimean Canal now. pic.twitter.com/5Nf8zO4ZBr — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023

Междувременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова публикува в канала си в Телеграм позиция, според която за половин година украинската армия изстреляла над 300 ракети HIMARS по язовир "Каховка". От американска страна, The New York Times обобщава сателитни данни на разузнаването на САЩ, че е имало експлозия точно преди пробива на стената на язовира, което категорично опровергава прокарваната от руските информационни източници теза как язовирната стена рухнала заради множество пробиви от обстрели. Какво точно обаче е предизвикало експлозията остава все още неясно за американците. Най-вероятната версия - взрив вътре в съоръжението, умишлено предизвикана от заложени от руснаците експлозиви, като за тази цел трябват стотици килограми заложен предварително експлозив. Външен удар би предизвикал далеч по-малка като сила експлозия - за да се постигне това, което стана, трябва много повече кинетична енергия, казват специалисти, цитирани от The New York Times.

Руснаците контролират язовир "Каховка" и ВЕЦ "Каховка" от година и четири месеца!

Взривът на язовир "Каховка": Водата изхвърля цели къщи по плажовете на Одеса (ВИДЕО)