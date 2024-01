Саботаж: Пробиха тръбопроводите, заменящи руския газ в Германия (СНИМКИ)

Още: "Това е дъното": Износът на руски газ се срина до нивата от 80-те

Неизвестни саботьори са направили дупки с диаметър 1 сантиметър на поне три места в тръбите на 55-километровия газопровод между окръзите Дитмаршен и Пинеберг в Шлезвиг-Холщайн. Сега строителството изостава от графика.

Someone has damaged pipes for importing liquefied natural gas in Germany



New pipes have started to be installed in the north of the country to supply liquefied gas instead of Russian gas, Bild reports.



Unknown saboteurs made three holes 1 centimeter in diameter in the pipes.… pic.twitter.com/hdWppnlicO