Само за седмица: 9 убити и десетки ранени от паднали висулки и сняг в Русия (ВИДЕО)

Зима е - през зимата вали сняг. Съответно, натрупва - колкото и да е чудно и по покривите на къщи и сгради. А заради студа се образуват ледени висулки, което допълнително увеличава опасността. Особено в държави, които се намират по-на север - като Русия.

И въпреки това, само в периода 9 - 15 февруари, 2026 година цели 9 души в Русия са загинали заради падане на сняг и лед от покривите на сгради, а още между 15 и 24 са ранени. Данните са на руското министерство на извънредните ситуации.

🧊 Nine people have died and 15 others have been injured in Russia this week due to snow and ice falling from building rooftops



Yesterday in Perm, a massive chunk of ice nearly killed a woman. She received medical assistance.

Случаите с убити и ранени заради паднали сняг и лед от покрива на някоя сграда са станали в 32 региона на Русия, като са регистрирани общо над 60 случая, в които сняг и лед са паднали върху хора и автомобили. Властите въведоха временни ограничения по пътищата в 9 региона и отправиха строги предупреждения към гражданите да избягват движението в близост до сгради с натрупан сняг и ледени висулки. Януари, 2026 година беше обявен за месецът, в който е валял най-много сняг от 2 века насам специално в Москва, като на 9 януари беше отчетен най-обилният снеговалеж в руската столица от 56 години насам.

❄️ In Kyiv, a municipal worker unexpectedly “adjusted” the TV picture while clearing the street



In the middle of a live broadcast, a wave of snow from the snowplow suddenly covered the journalist. pic.twitter.com/mx9Uuz2wfW — NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2026