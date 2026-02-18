Лайфстайл:

Аз не изпитвам желание да прочета как труповете са били намерени и къде им е била входната и изходната рана

18 февруари 2026, 7:55 часа 325 прочитания 0 коментара
Аз не изпитвам желание да прочета как труповете са били намерени и къде им е била входната и изходната рана

"Аз не изпитвам желание да прочета как труповете са били намерени и къде им е била входната и изходната рана". Думите от заглавието са на лидера на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов, изречени в студиото на БНТ. Костадинов заяви, че се опитва да вярва на институциите за тежката трагедия "Петрохан-Околчица". Още: Хората на Калушев, връзката със службите, версиите: Силвия Великова в Студио Actualno (ВИДЕО)

Костадинов посочи още, че "Възраждане" предлага законопроект за промени на Неправителствените организации. 

Кой влиза в служебния кабинет "Гюров"?

Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Възраждане" заяви още, че служебното правителство на Андрей Гюров е на ПП-ДБ. Той уточни, че няма да има хора на "Възраждане" в служебното правителство, като настоя за такъв кабинет, който да е равноотдалечен. 

Костадинов заяви още, че не е видял социологическите проучвания за предсрочните парламентарни избори. 

Припомняме, че днес номинираният за служебен министър-председател Андрей Гюров представя служебното си правителство при президента Илияна Йотова, предаде БНТ. Часове до обявяването на 106-ото правителство на България. Точно в 12:00 днес посоченият за служебен премиер Андрей Гюров ще представи пред президента Илияна Йотова състава на бъдещия кабинет.

Държавният глава вече обяви, че ако одобри папката с проектокабинета, на 19 февруари ще издаде указ за назначаване на служебно правителство и ще насрочи извънредни избори. По Конституция това трябва да се случи до два месеца – тоест "Изборът на България" 19 април.

Още: Сигналите срещу сдружението на Калушев и имало ли е бездействие? МВР пусна доклада за "Петрохан"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Петрохан Костадин Костадинов цитати убийство Цитат на деня Ивайло Калушев тройно убийство
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес