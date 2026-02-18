"Аз не изпитвам желание да прочета как труповете са били намерени и къде им е била входната и изходната рана". Думите от заглавието са на лидера на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов, изречени в студиото на БНТ. Костадинов заяви, че се опитва да вярва на институциите за тежката трагедия "Петрохан-Околчица". Още: Хората на Калушев, връзката със службите, версиите: Силвия Великова в Студио Actualno (ВИДЕО)

Костадинов посочи още, че "Възраждане" предлага законопроект за промени на Неправителствените организации.

Кой влиза в служебния кабинет "Гюров"?

Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Възраждане" заяви още, че служебното правителство на Андрей Гюров е на ПП-ДБ. Той уточни, че няма да има хора на "Възраждане" в служебното правителство, като настоя за такъв кабинет, който да е равноотдалечен.

Костадинов заяви още, че не е видял социологическите проучвания за предсрочните парламентарни избори.

Припомняме, че днес номинираният за служебен министър-председател Андрей Гюров представя служебното си правителство при президента Илияна Йотова, предаде БНТ. Часове до обявяването на 106-ото правителство на България. Точно в 12:00 днес посоченият за служебен премиер Андрей Гюров ще представи пред президента Илияна Йотова състава на бъдещия кабинет.

Държавният глава вече обяви, че ако одобри папката с проектокабинета, на 19 февруари ще издаде указ за назначаване на служебно правителство и ще насрочи извънредни избори. По Конституция това трябва да се случи до два месеца – тоест "Изборът на България" 19 април.

