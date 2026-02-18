Подготовка за война: Ключови самолети на САЩ с маршрут през България

Самолети-танкери, предназначени да презареждат с гориво във въздуха други самолети - най-често изтребители, но не само, са излетели от Флорида, САЩ, след полунощ, в малките часове, бележещи старта на днешния 18 февруари. Според OSINT източници - анализатори, боравещи с публични данни и правещи им анализ, маршрутът на самолетите минава през българско въздушно пространство, а крайната дестинация е Близкия изток и по-точно - Иран.

A large group of US Air Force aerial refueling tankers just took off from Florida, bound for the Middle East via Bulgaria.



U.S. forces continue a massive buildup to support actions against Iran. pic.twitter.com/weLkhIX0rU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 18, 2026

Въпросните самолети са ключов компонент за всяка евентуална военна операция, която включва въздушна подкрепа - в съвремието това е на практика всяка операция. Подготовката им показва, че САЩ изобщо не изключват варианта в крайна сметка да воюват с Иран - Още: 600 ракети "Томахоук", самолетоносачи, изтребители и разрушители: САЩ струпват истинска армада край Иран

Additional tankers headed across the Atlantic tonight. pic.twitter.com/viMdvAYacx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 18, 2026

The US military continues to surge assets into the Middle East as tensions with Iran escalate, with some of the most valuable, E-3 AWACS, now on their way to the region. pic.twitter.com/L7agAlrNQA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 17, 2026

Преговорите между САЩ и Иран в Женева, които се проведоха на 17 февруари, са "постигнали напредък", но "все още има много подробности за обсъждане", заяви американски служител пред Axios. След преговори с пратениците на президента Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, иранците предложиха да се върнат през следващите две седмици с подробни предложения, "за да се справят с някои от откритите пропуски в позициите ни", каза източникът. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че двете страни са се споразумели за "водещите принципи" за потенциална ядрена сделка.

Още: Иран извади силен коз в преговорите със САЩ