ООН видя данни за престъпления срещу човечеството в досиетата "Епстийн", предаде БТА. Според група независими експерти, работещи в сътрудничество с ООН, милиони от файловете, свързани с мъртвия сексуален престъпник Джефри Епстийн, говорят за съществуването "международна криминална организация", предаде и "Ройтерс". Според специалистите редица престъпления, които разкриват публикуваните от американското министерство на правосъдието документи, са били извършени въз основа на усещане за превъзходство над останалите, расизъм, корупция и крайна форма на женомразство. Още: Бивш съветник на Тръмп се готвел да свали папата с помощта на Епстийн

Какво съдържат досиетата?

Снимка: Getty images

В изявление на експертите, които си сътрудничат със Съвета на ООН по правата на човека, пише, че престъпните дейности говорят за дехуманизация на жени и момичета и за отнасяне към тях като към стока. "Мащабът, естеството, систематичният характер и международният обхват на тези жестокости срещу жени и момичета са толкова сериозни, че редица от тях могат обосновано да попаднат под юридическото определение за престъпления срещу човечеството", се казва още в изявлението.

В текста се посочва, че данните, съдържащи се в досиетата, изискват независимо, задълбочено и безпристрастно разследване и че трябва да се изясни как е било възможно подобни престъпления да се извършват толкова дълго време.

Експертите на ООН изразяват опасения от "сериозни нарушения на изискванията и некачествената редакция", в резултат на която е била разкрита поверителна информация за жертвите. В документите, публикувани към момента, са идентифицирани над 1200 жертви.

Публикуваните от американското министерство на правосъдието материали разкриват връзките на Епстийн с множество известни лица от политиката, финансистките кръгове, академичните среди и бизнеса, дори след като той е осъден през 2008 г.

През 2019 г. Епстийн бе намерен обесен в килията си, след като беше повторно задържан по обвинения в трафик на непълнолетни лица с цел сексуална експлоатация.