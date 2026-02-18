Лайфстайл:

ООН видя данни за престъпления срещу човечеството в досиетата "Епстийн"

18 февруари 2026, 6:03 часа 364 прочитания 0 коментара
ООН видя данни за престъпления срещу човечеството в досиетата "Епстийн"

ООН видя данни за престъпления срещу човечеството в досиетата "Епстийн", предаде БТА. Според група независими експерти, работещи в сътрудничество с ООН, милиони от файловете, свързани с мъртвия сексуален престъпник Джефри Епстийн, говорят за съществуването "международна криминална организация", предаде и "Ройтерс". Според специалистите редица престъпления, които разкриват публикуваните от американското министерство на правосъдието документи, са били извършени въз основа на усещане за превъзходство над останалите, расизъм, корупция и крайна форма на женомразство. Още: Бивш съветник на Тръмп се готвел да свали папата с помощта на Епстийн

Какво съдържат досиетата?

Снимка: Getty images

В изявление на експертите, които си сътрудничат със Съвета на ООН по правата на човека, пише, че престъпните дейности говорят за дехуманизация на жени и момичета и за отнасяне към тях като към стока. "Мащабът, естеството, систематичният характер и международният обхват на тези жестокости срещу жени и момичета са толкова сериозни, че редица от тях могат обосновано да попаднат под юридическото определение за престъпления срещу човечеството", се казва още в изявлението.

Още: Уличиха висш американски дипломат в контакти с Епстийн, намесиха и името на Тръмп

В текста се посочва, че данните, съдържащи се в досиетата, изискват независимо, задълбочено и безпристрастно разследване и че трябва да се изясни как е било възможно подобни престъпления да се извършват толкова дълго време.

Експертите на ООН изразяват опасения от "сериозни нарушения на изискванията и некачествената редакция", в резултат на която е била разкрита поверителна информация за жертвите. В документите, публикувани към момента, са идентифицирани над 1200 жертви.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Публикуваните от американското министерство на правосъдието материали разкриват връзките на Епстийн с множество известни лица от политиката, финансистките кръгове, академичните среди и бизнеса, дори след като той е осъден през 2008 г.

През 2019 г. Епстийн бе намерен обесен в килията си, след като беше повторно задържан по обвинения в трафик на непълнолетни лица с цел сексуална експлоатация. Още: Джефри Епстийн не е умрял от това, което си мислим. Нова версия поражда въпроси

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Джефри Епщайн Джефри Епстийн Досиетата Епстийн
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес