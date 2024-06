Самоуби се бивш посланик на Беларус в Германия, бил обект на разследване от КГБ

Според медията "Наша Нива", след завръщането си от посланическата си командировка от Германия, Сидоренко става обект на вниманието на агенти на КГБ. „Явно не е издържал на това, което става“, допълва друг осведомен събеседник.

The ex-ambassador of Belarus to Germany committed suicide. He couldn't stand the KGB interrogations



According to Nasha Niva, former Belarusian Ambassador to Germany Dennis Sidorenko committed suicide by jumping from a multi-storey building. It happened on June 23, but the… pic.twitter.com/qyCW8Pesec