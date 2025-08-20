Спешната помощ при случаи като този със загиналото дете в Несебър: Лекарски анализ

Не знаем много подробности, но при такива случаи като този с 8-годишното дете в Несебър, трябва да има повече от един лекар, за да може да се извърши интензивна реанимация. Това е практика в световен мащаб – затова винаги има обаждане и за втора линейка, ако случаят се потвърди, че е специфичен и тежък. Това заяви д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

Д-р Здравков даде пример и с Франция – как там идвали първо линейки към пожарната, които установяват каква е ситуацията и веднага се викат съответните реаниматори.

Същевременно лекарят определи като "малко странно" свидетелското твърдение, че линейката, дошла в Несебър, не била оборудвана за реанимация. Това беше отречено от здравното министерство. Разследването трябва да установи, подчерта д-р Здравков пред БНТ.

Много се бърка първата спешна помощ с първата долекарска помощ. Долекарската помощ я оказват свидетели и очевидци. Втората линия на бърза помощ вече я осъществяват реанимационните пунктове на плажовете – там задължително има лекари. Вече третата линия е идването на линейка на "Спешна помощ", с обучен екип. Д-р Здравков изрично подчерта - като звъним за помощ на 112, никога не затваряме първи, защото може да има допълнителни въпроси към нас като свидетели. И обърна внимание как на репортажите за случая се виждали "разбридени" колани, като говори за отговорността на хората и как при такива атракциони трябва всеки ясно да си дава сметка какво ще стане, ако не си върши задълженията по осигуряване на безопасността на клиентите.

Що се отнася до самия случай, д-р Здравков напомни – такъв род инциденти са несъвместими с живота. Падането е от голяма височина и макар и във вода, това е все едно сблъсък с твърда повърхност (специалисти казват, че да паднеш от няколко десетки метра във вода е все едно да се удариш в бетон). За въздушната линейка – пострадалото дете е трябвало да бъде "обработено" (осигуряване на въздушни пътища, закачване на апаратура и т.н.) на земята, да бъде стабилизирано и чак тогава да се качва в хеликоптер. Хеликоптерът е транспорт в случая, там реанимационни действия не могат да се правят, защото кабината не е пригодена за такова нещо, каза докторът.

Национална детска болница

Не бих казал, че отново има спънки за изграждането на Националната детска болница. Това, което е наред, е присъединяване на имот. Още няма официален документ, предстоят срещи, включително и със здравния министър, обясни д-р Здравков. Предстои и изготвяне на финансово-икономически анализ как ще се осигурява със средства бъдещата болница, добави той. В момента трябва да стане ясно на кой етап коя структура ще се присъединява към Националната болница, каза д-р Здравков.

