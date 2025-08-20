Има агенция, която да следи за тези съоръжения: Румен Драганов след инцидента с парашут в Несебър

Агенцията по технически надзор трябва да следи за тези съоръжения. Тя отговаря за всичси продукти на пазара. Това каза Румен Драганов от Националния борд по туризъм в ефира на Нова телевизия след трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете падна от парашут. Вчера стана ясно, че единствено Морска администрация проверявала дали лодката, която тегли парашута е оборудвана по правилата и реално в България няма отговорна институция, която да следи парасейлингите и другите екстремни забавления.

Кой носи отговорност?

"Родителите са единствените, които носят отговорност дали детето им ще бъде качено на парашут за парасейлинг. Специален регламент няма", разясни професионалният парасейлър Веселин Христов.

Той обясни, че качването на деца на парашутите ставало просто и единствено с декларация от родителя за съгласие.

Преди години е имало опит за регламентация и сертификация на предлагащите парасейлинг у нас, но те не са доведени до край, разясни още Христов.

Според него кадрите на скъсания колан, които се показват след смъртта на малкия Иван, не може да доведе до падането на детето. "Този колан служи само да фиксира тялото преди да се закачите за парашута, но няма никаква носеща функция", обясни Христов. Според него падане можело да стане при скъсване на коланите, които закачат седалката на човека към рейката на парашута.