Саркози каза, че ще спи в затвора, но с високо вдигната глава

25 септември 2025, 15:00 часа 189 прочитания 0 коментара
„Ако наистина искат да спя в затвора, ще спя в затвора, но с високо вдигната глава", каза президентът на Франция в периода 2007-2012 година Никола Саркози. Той днес беше осъден на пет години лишаване от свобода по обвинения за криминален заговор във връзка с твърдения, че е приел незаконно финансиране за кампанията си през 2007 г. Саркози подчертава, че е оправдан по три от четири обвинения срещу него и е признат за виновен само по обвинения в „престъпен сговор“ със своите сътрудници, предаде "Гардиън".

Той подчертава, че адресът му е добре известен и като публична личност, не може да избегне отговорностите си.

 Саркози критикува решението на съда да го изпрати в затвора, но потвърждава, че „ще се яви на призовката“.

Унижението е за Франция

Той отбелязва, че тъй като ще трябва да се яви в съда преди лишаването от свобода, критиците му ще получат своя шанс.

"Тези, които ме мразят толкова много, си мислят, че могат да ме унижат. Това, което днес унижиха, е Франция, образът на Франция", каза още бившият френски президет. 

Той нарича присъдата „скандална несправедливост“, казва, че остава убеден в невинността си и ще я обжалва. ОЩЕ: Виновен: Осъдиха Саркози за приемане на незаконно финансиране от режима на Кадафи

