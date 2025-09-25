Войната в Украйна:

Виновен: Осъдиха Саркози за приемане на незаконно финансиране от режима на Кадафи

25 септември 2025, 13:02 часа 214 прочитания 0 коментара
Виновен: Осъдиха Саркози за приемане на незаконно финансиране от режима на Кадафи

Бившия френски президент Никола Саркози беше осъден по обвинения за криминален заговор във връзка с твърдения, че е приел незаконно финансиране за кампанията си през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Саркози, който присъстваше в съдебната зала, бе оправдан по отделно обвинение за корупция, но съдия Натали Гаварино заяви, че той е "позволил на своите близки сътрудници да действат с цел да се осигури финансово подпомагане" за предизборната кампания.

ОЩЕ: Преди изтичане на присъдата: Свалиха електронната гривна на Саркози

Присъдата ще бъде обявена по-късно по време на съдебното заседание, като прокуратурата поиска 7-годишна присъда лишаване от свобода за лидера на Франция от 2007 до 2012 г.

Тримесечният процес в Париж разгледа обвиненията за това, което следователите нарекоха „корупционен пакт“ между Саркози и либийския режим на Муамар Кадафи, при който посредници уж доставяли куфари с пари до министерски сгради в Париж, за да финансират незаконно президентската кампания на Саркози през 2007 г., която в крайна сметка беше успешна.

ОЩЕ: Прокуратурата поиска седем години затвор за бившия френски президент Никола Саркози

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В замяна на парите либийският режим е поискал дипломатически, правни и бизнес услуги. Саркози е трябвало да работи за възстановяване на международния имидж на Кадафи, заявиха прокурорите. Авторитарният либийски лидер, чието брутално 41-годишно управление беше белязано от нарушения на човешките права, бе международно изолиран заради връзките му с тероризма, включително бомбения атентат над полет Пан Ам 103 над Локърби, Шотландия, през декември 1988 г.

През 2007 г. новоизбраният Саркози прие Кадафи в Париж – първият западен лидер, който го посрещна с пълна официална държавна визита след замразяването на отношенията през 80-те години, заради статута му на парий и спонсор на държавен тероризъм.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Никола Саркози Муамар Кадафи присъда информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес