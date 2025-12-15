Войната в Украйна:

САЩ да натиснат Орбан за Украйна в ЕС: Елена Поптодорова не го изключва

15 декември 2025, 08:09 часа 91 прочитания 0 коментара
"Не можем да изключим американската администарция да поиска от Виктор Орбан да свали своите възражения срещу украинското членство в ЕС. Договаря се по конкретика, а не по големите въпроси на геополитиката. Това каза основателят на Атлантическия клуб в България и бивш посланик на България в САЩ Елена Поптодорова в сутрешния блок на БНТ. Според нея обаче Тръмп си представя едно безоблачно развитие на сделките с Русия, но историята на западните инвестиции в Русия не е толкова щастлива. Ако инвеститорите от САЩ попаднат в корупционни сделки

Напредък с мира в Украйна

Гостите в студиото на националната телевизия засегнаха и темата за преговорите за мир в Украйна. 

"Проблемните въпроси са сведени до много кратък списък. Трябва да се установи тази свободна икономическа и както ще я нарекат двете преговарящи страни - зона. Как ще се контлорира, как ще се осигури разделачаването на военните сили и по-точно изтеглянето на Русия там", каза Елена Поптодорова.

Журналистът Валерий Тодоров отчете също, че се говори за значителен прогрес след вчерашните разговори между украинска и американска делегация. ОЩЕ: 257 дрона за 15 часа: Без ток и парно в Белгород, без вода в Каменск, Москва под тревога (ВИДЕО)

"САЩ гледат на целия процес като предпоставка за сделка, докато Европа все още не е оттеглила идеята си за надмощие над Русия. Това създава буфер за хипотези. От тук идват и проблемите. Украинският президент заяви, че не може, ясно е, че членството в НАТО е под въпрос. Той се отказа от нещо, което няма как и да получи, но същевременно остават като интересни теми как ще се регулира тази икономоческа зона. Тя е във фокуса, тя е примамката за посока към мира", каза Тодоров. 

Закъснява ли Европа?

Валерий Тодоров смята, че Европа закъснява да формулира своите цели в едно бъдещо споразумение.

Елена Поптодорова също смята, че Европа закъснява, но и тя отчете, че има обстоятелства, които връхлетяха ЕС, без да са били предвиждани.

Търси ли Русия траен мир?

Според Поптодорова руснаците не търсят траен мир и това е консолидирано мнение. 

"Ние, атлантическият клу помолихме група историци и експерти да подготвят една справка за всички инвазии, които Русия е извършила от 1917 г. Оказа се, че са 52 - на всеки две години са пада. Първата такава е именно в Украйна и в историята се описва като украино-съветска война", каза Поптодорова. 

По думите й няма как да сме сигурни по силата на всички обстоятелства, че Русия няма да възобнови своя апетит към съседните си държави. 

Валерий Тодоров смята, че руснаците гонят крайни цели, а примирието не им решава проблемите. ОЩЕ: "Борбата е за сърцето и съзнанието на Тръмп": Анализ след срещата Уиткоф - Путин

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Русия САЩ Елена Поптодорова Валерий Тодоров война Украйна мир Украйна
