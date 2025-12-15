Проблемът на европейската сигурност не е само Тръмп

Разкъсана между САЩ и Русия, Европа е изправена пред второто си знаменателно събитие през последните години, пише The New York Times. Номер едно стана инвазията на Русия в Украйна – първият голям сухопътен конфликт на европейския континент след Втората световна война. Номер две беше отказът на САЩ от ангажимента си да гарантира сигурността на континента, заявиха европейски представители и експерти.

Те считат, че основната цел на президента Тръмп не е мирът в Украйна, а сближаването с Русия, която активно се опитва да подкопае НАТО и ЕС, което би застрашило европейската сигурност. Още: "Смъртта на НАТО": Стратегията на Тръмп води Европа към самостоятелна отбрана

Макар презрението на Тръмп към Европа, която той дори нарече „разпадаща се“, привлече значително внимание, то е само част от проблема, пред който са изправени европейските лидери. Други предизвикателства включват бюджетни дефицити, спадащи рейтинги на одобрение и възход на крайнодесни настроения. На този фон те се опитват да гарантират собствената си сигурност и да помогнат на Киев.

„За първи път от края на Втората световна война Америка не е на наша страна по въпросите на войната и мира в Европа“, каза Норберт Рьотген, висш депутат от консервативната партия на Германия. „САЩ застанаха на страната на агресора – противно на интересите на атакуваната Украйна и на интересите на европейската сигурност като цяло. Те искат да посредничат между НАТО и Русия, което означава, че САЩ вече не се считат за водещ член на НАТО и гледат на Европа като на стратегическа цел.“

Основният дебат е съсредоточен върху бъдещето на Украйна. Тръмп настоява за разрешаване на военния конфликт при условия, благоприятни за Русия, докато европейците считат Украйна като ключова за собствената си сигурност и подкрепят Киев да търси по-благоприятно споразумение.

Европейските лидери изразиха известно облекчение, че руският диктатор Владимир Путин все още продължава да се съпротивлява на мирните усилия на Тръмп. Това означава, че Украйна ще трябва да продължи да се бори с европейска подкрепа. Още: САЩ на Тръмп срещу Европа: Сблъсъкът на цивилизациите е тук

Ръководството на НАТО вижда 2029 г. като краен срок за разработване на надеждни конвенционални средства за възпиране на Русия, но се опасяват, че Москва може да изпита сплотеността на Алианса по-рано.

Следователно европейските лидери трябва спешно да намерят пари, за да подкрепят Украйна и едновременно с това да укрепят собствената си отбрана, като заменят критично важните американски военни технологии – всичко това във време, когато националните бюджети са ограничени, а дълговете – високи.

Лидерите на Европа разбират, че трябва да убедят избирателите си, че защитата на Украйна си струва и че противопоставянето на милитаризирана и империалистическа Русия изисква сериозни военни разходи и по-големи армии, както и връщане на наборната военна служба.

Тръмп изля разочарованието си от европейците в сензационно интервю за Politico, в което нарече лидерите на Стария свят „истински глупаци“ и заяви, че имиграцията ще направи „някои от тези страни нежизнеспособни“. Още: Сивият кардинал на Тръмп: Планът му за Украйна няма да сложи край на войната

Ключовият момент в борбата с Вашингтон за Украйна и европейската сигурност ще настъпи на последната среща на върха на лидерите на Европейския съюз. Там те ще решат как да наберат приблизително 200 милиарда долара, необходими за финансиране на Украйна през следващите две години.

Въпреки че европейците обещават да подкрепят Украйна, те нямат собствена стратегия за мирно уреждане без засилен икономически натиск върху Русия от страна на Съединените щати, а Тръмп няма намерение да оказва такъв натиск.

Още по-важно, според европейските представители, е качеството на гаранциите за сигурност, които Украйна ще получи в резултат на преговорите. Надеждните гаранции за сигурност са най-добрият стимул за Украйна да се откаже от част от територията си, но досега, според официални лица, САЩ се отклоняват от конкретни ангажименти и отказват да подкрепят европейския контингент, който би могъл да постигне това.

Освен това, Путин многократно е отхвърлял присъствието на сили на НАТО в Украйна дори след мирното уреждане, което прави плановете на „коалиция на желаещите“ да изглеждат неубедителни. Още: Bloomberg: Европа все по-трудно ще избегне разрив със САЩ на Тръмп

Европейските лидери се надяват да облекчат натиска на Тръмп върху Зеленски, като предложат среща на украинци, европейци и американци за разработване на съвместен мирен план, който след това да бъде представен на Русия.

Макар че администрацията на Тръмп обяви изтеглянето на 3000 американски войници от Румъния, в Европа остават 79 000 - общо повече от цялата британска армия. Тя обаче признава, че европейците ще се затруднят да заменят ключови американски военни способности - сателитно разузнаване, противовъздушна отбрана, ракети с голям обсег, командване и контрол. И със сигурност няма да могат да го направят до 2029 г., крайният срок, който европейските военни служители са определили за възпиране на Русия.

Европа трябва да се подготви да води войната сама, защото Тръмп може да не я подкрепи, заяви високопоставен европейски служител. Още: НАТО се разпада: Тръмп действа по начин, който го предполага

Автор: Стивън Ерлангер за The New York Times

Превод: Ганчо Каменарски