САЩ се мотаят да подкрепят официално операция "Курск" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американската политика за използване на доставени от САЩ оръжия позволява на Украйна да ги използва при размяна на огън с руснаците. Подкрепяме Украйна за нуждите ѝ на бойното поле чрез одобряване на различни пакети от президента и това няма да се промени. Това заяви зам.-прессекретарят на Пентагона Сабрина Сингх на редовен брифинг.

Същевременно Сингх де факто призна, че САЩ още не подкрепят официално операция "Курск", но Вашингтон "работи" с Киев да разбере как операцията се вписва в стратегическите цели на Украйна. Дотук разбрахме от думите на президента Зеленски, че Украйна иска да създаде буферна зона в Курск, но все още имаме някои въпроси и чакаме отговори – тези неща отнемат време, уточни Сингх.

Думите на Сингх засилват впечатлението, че Зеленски и подопечните му са действали с инвазията в Курска област, защото все повече украинският президент разбира, че западните съюзници са твърде мудни и нежелаещи да поемат риск, който обаче би могъл да се отплати с победа над Путинова Русия.

Курска област – обстановката

The Kursk referendum is being prepared. 🙃😁 pic.twitter.com/9W2STiRTzN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2024

Роман Альохин, съветник на временно изпълняващия длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов, призова жителите на Рилски район да не чакат и да се евакуират. Не чакайте до последно както в Суджа, Коренево и Глушково, каза Альохин в канала си в Телеграм, цитиран от ASTRA. Припомняме, че Рилск е едно от петте направления в Курска област, в което украинските развиват настъпление: Руски тревоги: Украйна тръгва напред там, откъдето изтегляме войници за Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

Защо да се евакуират руснаците, след като уж фронтът е стабилизиран? Защото изглежда нещата не са чак толкова стабилни и патови, украинците все още успяват да пробиват, макар и далеч по-бавно спрямо първите дни на операцията. Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски докладва на украинския президент Володимир Зеленски, че ВСУ са успели да поставят под контрол още едно руско село – Краснооктябрское. С това украинците са отрязали сухопътната комуникация на руските части в Глушковски район през река Сейм – тепърва ще се види колко успешно и дали в крайна сметка скоро няколко хиляди руски войници в района ще се предадат: Предайте се, всички пътища са отрязани: Украинското разузнаване към руските военни при Сейм

В Глушковски район украинците рушат безмилостнo понтонните съоръжения, които руснаците опитват да прокарат през река Сейм, след като и трите моста над реката бяха унищожени. Главнокомандващият украинските ВВС генерал Микола Олещук дори публикува видео как с американски бомби ГБУ-39 бива разрушен руски команден пост в Курска област. Става въпрос за по-малки като големина високоточни авиационни бомби. При атаката са унищожени пункт за управление на дронове, оборудване за радиоелектронна борба, оръжие и до 40 руски войници:

The Ukrainian Air Force has published a video of the destruction of pontoon bridges in Kursk Region with aerial bombs. pic.twitter.com/brs1iltrzg — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2024

Любопитен момент от военните действия в Курска област – руски телеграм канал опита да преиначи като руска победа сражение в село Руска Конопелка, съвсем близо до Суджа в източна посока. Публикуваните видеокадри обаче бяха бързо анализирани и се оказа, че в битката за селото, което буквално бива изравнено със земята, има любопитен момент – руски БТР разстрелва от упор друг руски БТР, докато украинска машина на пехотата "тактично" се отдръпва да не пречи (пълният анализ с видеа и кадри – ТУК. Може да се разгледат всички публикации като отговор на първото видео от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х"). В цялата история е особено смешно, че популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изрично описва в дневния си обзор за Курска област случилото се като "разгром за ВСУ". Самият канал си признава, че нямало информация дали руските части са "прочистили" селото и добавя, че се очаква скоро ВСУ да настъпят в Глушковски район.

A BMP-3 crew from the Russian army mistakenly shot and destroyed their own BMP-2 vehicle during a battle in the village of Ruskaya Konopelka in the Kursk region. pic.twitter.com/QG7VMTy1Eb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2024

2 days ago, the russians sold us this video of fighting in

Russkaya Konopel'ka and sold it as a Ukrainian vehicle getting struck. Today... they released new footage of this event (see next post).



(Intersection of 51.180908, 35.397273)https://t.co/hGn1AmN3i7 pic.twitter.com/rVa3v1CcEY — PJ "giK" (@giK1893) August 22, 2024

Now they decided to clear things up. The situation is visible starting 0:27 in this video. A russian BMP drives between a Ukrainian Kozak and presumably another Ukrainian IFV - getting lit up. pic.twitter.com/IwlNgQsozw — PJ "giK" (@giK1893) August 22, 2024

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) е обърнато внимание, че Русия изтегля части в помощ на Курск от западната част на Запорожка област, т.е. Работино – Орехов. Конкретно е посочен 56-ти полк на руските ВВС – десантчици. Точно за тях има сведения в руски телеграм канали, че се бият в Руска Конопелка – но впоследствие това беше отречено и беше посочено, че там са войници от 11-та бригада на руските ВВС. Има и пълна справка, цитирана от "Новая газета", кои точни части на руската армия са ангажирани в Курск - пъстра амалгама от различни родове редовни войски, наборници и елементи от части военни компании.

На този фон политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке се чуди защо руска военна колона от десетина танка отива към ГКПП на границата между руската област Брянск и украинската Суми и стрелят там, където изглежда изоставено. Руснаците официално представят видеото като бойни действия в Курска област, но геолокализация показва точните координати – границата между Брянска и Сумска област. Това се случи, докато на среща с Владимир Путин губернаторът на Брянска област Александър Богомаз поиска т.нар. териториална отбрана, която се формира от съответната гранична област, да получи финансиране от руския държавен федерален бюджет, което беше подкрепено и от губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков - отговорът на руския диктатор беше, че Кремъл работи да реши проблемите, което се чете от ISW като опит на диктатора да балансира и хем да има достатъчно сили да се справи с Украйна, хем да не въоръжи прекалено много формирования, които са децентрализирани от руското военно министерство и могат да се превърнат във втора ЧВК Вагнер, която му спретна бунт през 2023 година: Очите на страха са големи: Малка украинска атака в Брянск – голям руски шум (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна остава висока – 144 бойни сблъсъка на 22 август спрямо 134 на дневна база. Значимо намаление има в руските бомбардировки – 122 управляеми авиационни бомби бяха хвърлени от руснаците на 21 август спрямо 79 за 22 август, сочи официалната сутрешна сводка на украинския генщаб.

Paratroopers from Ukraine's 46th Airborne Brigade destroyed 13 pieces of Russian military equipment, including tanks and BMPs, during a coordinated three-act operation involving artillery, anti-tank units, and drones. Among Russian losses was a T-90 tank. pic.twitter.com/m8nEwx8LLs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2024

Най-горещото направление остава Покровското – 53 руски пехотни атаки в районите на 11 селища. От украинците данни излиза, че руснаците опитват най-вече да укрепят позициите си при Николаевка, Птичево и Зелено поле с поглед към Новогродовка – градче с 14 000 жители преди войната.

Второто най-горещо направление е било Кураховското – 20 руски пехотни атаки, като впечатление прави посочването на Карловка като място на боеве от украинския щаб. Карловка се намира в най-южната част на Покровското направление и съответно най-северната на Кураховското. Вчера украинският о.з. полковник Константин Машовец обясни, че именно липсата на руски напредък в този район пречи на подсигуряването на южния фланг на руската армия, опитваща да напредне към Покровск. Ако флангът не бъде подсигурен, с превземане на Селидово, руските части ще са уязвими за флангова атака ако опитат да напреднат към Покровск. "Рибар" обаче настоява, че в Селидово вече затваряли банкоматите, имало хаос и липса на съпротива от украинската армия, но същевременно каналът говори как Новогродовка и Селидово са гъсто застроени с индустриални зони и това ще е предимство за ВСУ в отбраната. Телеграм каналът обръща внимание на Карловка – трябвало да бъде поставено под контрол Калиново, на север, за да може руснаците да хвърлят повече авиационни бомби по украинските позиции при Карловския язовир. Пред AP украински командири признаха, че в някои случаи новобранци са изоставяли позиции, но дори и руските телеграм канали не се хвалят с по-значими тактически успехи като обкръжение на по-големи украински части, което подсказва, че руското настъпление не е толкова бързо, колкото "Рибар" го изкарва и украинската армия съумява да опази войниците и да не допусне голяма грешка, която да доведе до обкръжение на по-голяма украинска военна част.

В Торецкото и Купянското направление е имало по 15 руски пехотни атаки, в Лиманското – 11. В Краматорското, при Часов Яр, са били 12 – дълго време там нямаше двуцифрено число руски пехотни атаки за един ден.

И тази нощ Русия обстреля цели в Украйна с дронове клас "Шахед". От 16 изстреляни безпилотни апарата са свалени 14, за останалите 2 няма информация къде точно са отишли. За трети пореден път тази седмица има такива случаи с изстреляни от руснаците дронове – впоследствие не идват данни за щети и има обяснение, че изчезналите дронове са "приземени" от системи за електронно заглушаване.