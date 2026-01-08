САЩ унищожават световния ред. Но Германия се страхува от САЩ

Не бива светът да допусне международният ред да се превърне в "свърталище на крадци", в който безскрупулните взимат каквото си пожелаят. Това заяви днес германският президент Франк-Валтер Щайнмайер като разкритикува външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В необичайно острото си изказване, което явно се отнасяше до действията на САЩ във Венецуела, Щайнмайер, който е бивш външен министър на Германия, каза, че демокрацията по света е подложена на атаки, каквито досега никога не е имало, цитира го Ройтерс.

Въпреки че ролята на германския президент е предимно церемониална, думите му имат тежест и той има повече свобода да изразява вижданията си от останалите политици.

Щайнмайер описа анексията на Крим от Русия и пълномащабното нахлуване в Украйна като историческа повратна точка и каза, че поведението на САЩ представлява втори исторически разлом. "След това имаме разпад на ценностите от страна на нашия най-важен партньор, САЩ, който всъщност помогна за изграждането на този световен ред", заяви снощи Щайнмайер на събитие.

"Става въпрос за това да се предотврати превръщането на света в свърталище на разбойници, където най-безскрупулните взимат каквото си поискат, а региони или цели държави се третират като собственост на няколко велики сили", добави той.

Защо Германия се бои от САЩ

Същевременно обаче германският ежедневник "Билд" излезе с ексклузивен материал как Германия сама не може да се защити дори срещу тероризма и е почти изцяло зависима от САЩ в борбата си даже с това.

"Това се демонстрира от случая с тунизиеца Сиф Аллах Х., арестуван в Кьолн на 18 юни 2018 г., след сигнал от американските власти, че планира терористична атака с помощта на самоделна бомба. Ключовата информация дойде от ЦРУ, след като заподозреният терорист бе закупил компонентите онлайн. Това е само един пример от стотици: Германия е напълно зависима от Съединените щати в борбата срещу тероризма. Според данни, само около 2% от предупрежденията за терористична заплаха идват от източници на Германската федерална разузнавателна служба (BND). Останалата информация се предава от чуждестранни партньори и по-точно от:

разузнавателната общност "Петте очи" (САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Нова Зеландия), която предоставя около 80% от докладите, 90% от които са от САЩ;

от страни в Близкия изток (включително Израел, Саудитска Арабия и държавите от Персийския залив) – около 14%;

от европейски страни – Франция, Италия, балканските страни, Украйна и други – около 4%."

Изданието добавя, че е съмнително дали САЩ ще продължат да предоставят информация на BND при администрацията на Тръмп.

И пояснява: "Това отчасти се дължи на законови ограничения. На BND е забранено да прави много неща, които са рутинни за ЦРУ, Мосад или MI6, като например да използва програми, базирани на изкуствен интелект, за превод и декриптиране на подслушвания или записи. Обяснението за това е, че тези системи са разработени в чужбина, което означава, че чуждестранни служби биха могли да подслушват".