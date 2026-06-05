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Сега е най-опасният период за Великобритания от десетилетия: Британският военен министър

05 юни 2026, 15:40 часа 401 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сега е най-опасният период за Великобритания от десетилетия: Британският военен министър

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви днес, че сега е „най-опасният период“ за Обединеното кралство от десетилетия и страната трябва да се подготви за евентуални „продължителни конфликти“. В понеделник Хийли каза, че дългоочакваният план за инвестиции в сферата на отбраната може да бъде публикуван преди срещата на върха на НАТО в началото на юли. Той съобщи на членовете на британския парламент, че премиерът Киър Стармър се надява да представи подробности за плана, чието представяне бе забавено, преди срещата на Алианса в Анкара, Турция, която започва на 7 юли. 

Главнокомандващият ВВС Ричард Найтън посочи, че Русия „проучва, предизвиква и тества“ отбранителните сили на Обединеното кралство, включително чрез „кибератаки, опити за контрабанда на технологии, безразсъдни саботажи и опити за убийства“, цитира го ДПА. 

„Това е най-опасният момент, който съм преживявал в професионалния си живот. Важно е обществото и всички ние да признаем и разберем това, а това може да означава, че трябва да направим различни избори и да определим различни приоритети“, заяви Найтън днес по „Би Би Си Радио 4“. 

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Хийли също каза, че това е най-опасният период, който някога е виждал. „През последните две десетилетия се подготвяхме за по-кратки войни и за ограничени конфликти, а това, за което трябва да сме готови сега, са потенциално много по-мащабни и продължителни конфликти, каквито виждаме в Украйна.“

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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