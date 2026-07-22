Левски свърши половината работа в Шампионска лига! "Герена" празнува, но всичко ще се реши в реванша

Българският шампион Левски постигна успех в първия мач от втория кръг от предварителната фаза на Шампионска лига! "Сините" победиха с 1:0 отбора на Университатя Крайова. Единственото попадение на "Герена" отбеляза капитанът Кристиан Димитров. Така тимът на Хулио Веласкес ще влезе в реванша с минимален аванс. Двубоят в Крайова ще се изиграе на 29 юли, сряда, и ще се изиграе пред празни трибуни на гостите поради наказание на УЕФА.

Минимален успех на Левски на "Герена"

"Сините" започнаха ударно, като още във втората минута създадоха хаос в наказателното поле на румънския тим. Ниско центриране на Рейналдо обаче бе избито в корнер. Те продължиха да бъдат по-активни в атака и не след дълго натискът им даде резултат. В 8-а минута Сержиньо намери Кристиан Димитров на отлична позиция, а бранителят прати топката в мрежата с глава. Малко след това футболистите на Университатя стигнаха до първата си по-опасна ситуация, но опит на Карлос Мора да изравни прелетя над вратата. Последваха още две много добри акции на Левски в предни позиции, които не бяха реализирани. В самия край на полувремето Анзор Меквабишвили пропусна да изравни и така отборът на Хулио Веласкес се оттегли на почивката с гол аванс.

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Хулио Веласкес не остана доволен от представянето на Мехди Мубарик, който на няколко пъти бе неубедителен през първата част, и го замени на почивката за Гашпер Търдин. В самото начало на второто полувреме футболистите на Университатя пропуснаха отлична възможност да се върнат в мача, когато Меквабишлили остана сам срещу вратаря и стреля, но ударът му не попадна в очертанията на вратата. "Сините" организираха светкавична контраатака, която остави Армстронг Око-Флекс очи в очи с румънския страж, но и тази ситуация се разви идентично. След това и Акрам Бурас пропусна по същия начин.

Вуцов опази аванса на "сините"

Малко преди да изтече час игра домакините удвоиха преднината си. Евертон Бала се измъкна много добре, след което прати топката в мрежата от трудна позиция. Радостта по трибуните на "Герена" обаче трая само секунди, тъй като попадението бе отменено заради засада. В 71-а минута вратарят на "сините" Светослав Вуцов направи много важно спасяване, за да опази мрежата си суха. Футболистите на Левски успяха да съхранят минималната си преднина до самия край, въпреки натиска на съперника, и се поздравиха с успеха на "Герена".

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