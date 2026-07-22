Карлес Пучдемон подаде жалба до ЕК срещу Испания

Бившият каталунски премиер Карлес Пучдемон е подал жалба срещу Испания до Европейската комисия. Причината е неизпълнение на закона за амнистията след одобрението му от Съда на ЕС. В документа, изготвен от защитата на Пучдемон, се посочва, че испанските власти са нарушили европейското право. Жалбата е провокирана от отказа на Сметната палата в Мадрид незабавно да приложи амнистията след решението на Съда на Европейския съюз, предаде БНР.

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Няма злоупотреба

Преди седмица магистратите в Люксембург постановиха, че законът за амнистията в Испания не противоречи на европейското право. Освен това посочиха, че Пучдемон не е злоупотребил с европейски средства за организирането на неуспешния референдум за независимост на Каталуния.

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Именно обвинението за отклоняване на пари и издадената въз основа на него заповед за арест е основната пречка пред завръщането на Пучдемон в Испания. Предстои испанските съдилища да преценят дали ще променят тълкуванието си за финансовите престъпления и дали ще прекратят делата срещу каталунския лидер.

Мадрид се вдигна срещу испанския премиер и амнистията за независимостта на Каталуния (ВИДЕО)