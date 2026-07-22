Над хиляда пожарникари се борят с огнената стихия в Южна Франция

Около 1100 пожарникари се борят с горски пожар, който се е разпространил на около 2500 хектара в планинския регион североизточно от Марсилия, заявиха днес властите в Южна Франция, предаде ДПА. Местната управа в департамента Вар съобщи днес около обяд, че всички огнища на пожара трябва да бъдат изгасени, преди вятърът, наричан мистрал, да започне да духа отново в следобедните часове.

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Ранени

Четири души са получили медицинска помощ заради леко вдишване на дим. Десет къщи са разрушени от пламъците, а още 50 къщи са повредени, се казва в изявление на властите. За сметка на това, според изявлението, спешните екипи са успели да предотвратят разпространението на пламъците към стотици други домове. Властите казаха също така, че пожарникарите използват 4 самолета, 3 хеликоптера и около 350 пътни превозни средства. Съседните региони изпращат допълнителна помощ, предаде БТА.

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Около 500 местни жители, евакуирани от застрашените села, е трябвало да прекарат нощта в места за настаняване при спешни случаи. Стотици домове в района около селата Котиняк и Понтевес са без електроснабдяване. Няколко междуградски пътя са затворени, съобщиха регионалните власти.

Пожарът

Пожарът започна вчера следобед от едно поле и се разпространи с бързи темпове, съобщи местният вестник „Вар-Матин“. Двама местни политици посочиха, че пожарът може да е тръгнал от електрическа ограда.

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Противопожарните служби се борят с горски пожари и в други части на Франция. В няколко региона е в сила най-високата степен на предупреждение за опасност от горски пожари.

Двама пожарникари вчера загинаха, борейки се с пожар на летището в Бордо, след като бяха обградени от пламъците в противопожарната им кола.

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