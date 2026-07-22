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Важен разговор: Зеленски се чу с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф

22 юли 2026, 22:35 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Важен разговор: Зеленски се чу с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф

Украинският президент Володимир Зеленски проведе днес телефонен разговор със специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, заяви съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин, цитиран от Укринформ. "Разговорът бе ползотворен и важен и по време на него обсъдихме възобновяването на дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир", написа Зеленски в социалната платформа Х, като допълни, че двете страни ще поддържат тесни контакти.

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Посещение

В миналото Зеленски изразяваше надежди за евентуално посещение на Уиткоф и Къшнър в Украйна, отбелязва Укринформ.

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Украинският президент разговаря по-рано днес с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър относно предоставянето на лицензи за производството на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", съобщи Ройтерс.

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САЩ Джаред Къшнър Володимир Зеленски война Украйна Стив Уиткоф
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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