Важен разговор: Зеленски се чу с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф

Украинският президент Володимир Зеленски проведе днес телефонен разговор със специалните пратеници на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, заяви съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин, цитиран от Укринформ. "Разговорът бе ползотворен и важен и по време на него обсъдихме възобновяването на дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир", написа Зеленски в социалната платформа Х, като допълни, че двете страни ще поддържат тесни контакти.

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Посещение

В миналото Зеленски изразяваше надежди за евентуално посещение на Уиткоф и Къшнър в Украйна, отбелязва Укринформ.

⚡️ A New Diplomatic Push? Zelensky Says He Spoke With Witkoff and Kushner



“Peace is essential — peace with dignity, and Ukraine has long been ready for it. Our teams remain in close contact, including to continue working on everything we discussed,” Zelensky said. pic.twitter.com/ijtWqoRYzv — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

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Украинският президент разговаря по-рано днес с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър относно предоставянето на лицензи за производството на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", съобщи Ройтерс.

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