ФИФА отговори на обвиненията за уреждане на мачове в полза на Аржентина на Световното първенство

Международната футболна асоциация ФИФА излезе с категорично изявление на фона на твърденията за уреждане на мачове по време на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Общо 104 двубоя се изиграха в първия в историята турнир с 48 отбора, в което Испания спечели титлата. През цялата надпревара имаше редица спорни съдийски решения, като Египетската футболна федерация дори призова ФИФА да отстрани съдиите, участвали в мача, в който "фараоните" загубиха с 2:3 от бъдещия финалист Аржентина.

ФИФА с позиция за уреждането на мачове

Федерацията изиска изключването на съдията и целия му екип от Световното първенство след разследване на тези грешки. Селекционерът на "фараоните" Хосам Хасан обвини ръководния орган в пристрастност към Лионел Меси и Аржентина, заявявайки, че "те искат Меси да остане в турнира". Главният съдийски директор Пиерлуиджи Колина отговори, като остро осъди необоснованите обвинения и поставянето под съмнение на честността на реферите. Сега и от ФИФА публикуваха официална позиция по казуса.

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Организацията съобщи, че Работната група за почтеност на ФИФА, в която участваха членове и експерти от футболни управляващи органи, ФБР, Интерпол, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Съвета на Европа, Международната асоциация за почтеност в залаганията и други, е установила, че няма подозрителни модели на залагания или каквито и да било признаци за манипулиране на мачове. Експертите анализираха пазарите за залози и действията на терена в реално време и приключиха процедурата, без да бъдат отчетени инциденти.

Позицията на ФИФА:

На своя уебсайт ФИФА заяви: "Въз основа на събраната и анализирана информация по време на турнира работната група не установи подозрителна дейност при залаганията или признаци за манипулиране на мачове във връзка с който и да е мач. По време на турнира ФИФА централизира събирането на доклади за наблюдение на залозите и други релевантни данни и информация, предоставени от членовете на работната група, както и информация, получена чрез наличните механизми за докладване. Тази информация впоследствие беше анализирана и споделена между членовете на работната група в съответствие с оперативните процедури."

Междувременно ФИФА все още води две разследвания във връзка с поведението на аржентинските играчи след две от срещите на тима. Първо, след 1/2-финала с Англия, играчите на "албиселесте" разгърнаха плакат със спорен текст, който се изтълкува като политическо послание: "Фолкландските острови принадлежат на Аржентина". Другият случай е относно сблъсъците след последния съдийски сигнал на финала с Испания. Тогава Леандро Паредес, Науел Молина и помощник-треньорът Роберто Айала нападнаха играчи от противниковия отбор. В зависимост от решението санкциите могат да включват глоби и забрани.

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