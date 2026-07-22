Българският шампион стана за смях при важната си победа в Европа

Българският шампион Левски направи много важна крачка за продължаването си в по-напредналите етапи на Шампионска лига. "Сините" постигнаха успех с 1:0 над Университатя Крайова в първия им сблъсък от втория кръг на предварителната фаза на най-елитната европейска надпревара. Срещата на "Герена" не премина без куриозни ситуации, като в Румъния останаха изненадани от странен аспект у своя съперник. Облеклото на футболистите на Левски преди началото на двубоя предизвика остри коментари в северната ни съседка.

В Румъния се подиграха с екипите на Левски

Още преди първия съдийски сигнал румънският футболен функционер Михай Стойка, който е председател на борда на директорите на местния ФКСБ, определи вида на "сините" като непрофесионален. В коментара си в предаването "Fotbal Show" по Prima Sport, цитирано от румънското издание "GSP", той разкритикува екипа, по който футболистите на Хулио Веласкес загряват. Според него той е бил напълно лишен от всякакви клубни символи, което създавало "непрофесионално впечатление", все едно са събрани група хора от интернет, а не футболисти.

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"Простете ми за момент. Виждали ли сте някога подобно нещо? Това футболисти ли са? Няма как, такова нещо не съществува! Никога не съм виждал. Никакви клубни емблеми, нищо. Сякаш са излезли някакви момчета от интернат. Просто няма как", коментира остро Михай Стойка, който не знае, че екипите са брандирани с традиционното "Л", но в малък размер. Той не пропусна да изтъкне, че в Университатя Крайова се подхожда с изключително внимание към детайлите и външния вид на играчите. Коментарите му предизвикаха известно объркване в Румъния, имайки предвид, че ФКСБ е един от основните конкуренти на Университатя.

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