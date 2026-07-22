Най-голямото предизвикателство за Никола Цолов във Формула 2 е извън пистата

Българският пилот Никола Цолов даде обширно интервю пред "Motorsport", в което разказа за историята си в моторните спортове, пътя си към голямата мечта, най-голямото му предизвикателство в професията, както и силните и слабите му страни на пистата. Родният пилот, който е част от академията на Ред Бул и отбора на Кампос Рейсинг, се представя отлично през този сезон във Формула 2. Той е лидер в класирането при пилотите, след като записа шест победи до този момент. Добрите му изяви не остават незабелязани, като вече е спряган за място във Формула 1.

Цолов се надява на дебют във Формула 1 през 2027 година

Цолов бе попитан през коя година очаква да дебютира в най-елитната автомобилна надпревара. Той изрази надежда, че това ще се случи още през 2027 година, но все пак остана здраво стъпил на земята. Българинът е наясно, че нищо не е сигурно, докато не подпише договор с някой от отборите. Струва си да се отбележи, че преди дни шефът на Рейсинг Бул Алън Пърмейн заяви, че Българският лъв е "следващият на опашката" за промоция в отбора.

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На въпроса кои са силните и слабите му страни като пилот, Цолов заяви: "Като пилот, очевидно искаш да вярваш, че си най-бързият. Мисля, че това е моята сила - чистото темпо. Мисля, че друга огромна сила, която откривам напоследък, е фактът, че не чувствам, че имам ограничение или плато в процеса си на обучение. Така че колкото повече карам, толкова повече се развивам, колкото повече уча, толкова по-бързо се движа. И това е доста готино, защото никога не виждам спиране на подобрението, да речем. Вече съм на много добро ниво и се чувствам уверен в това, което мога да направя сега. Но вярвам, че има още какво да се случи и че мога да стана по-добър. Така че ден след ден се надявам да продължа да се подобрявам и да уча, защото това ме мотивира. Това е моята цел, знаете ли, да продължа да се уча всеки ден."

Трудностите на Никола Цолов

Накрая Цолов призна коя е най-трудната част за него като пилот. Той посочи дейностите извън пистата от гледна точка на медиен профил като най-тежкото предизвикателство: "Да кажем, че моите слаби страни са всички неща, които трябва да се правят, свързани с имиджа извън колата, където трябва да се отделя много време за това. Не ми е приятно да прекарвам твърде много време в опити да изглеждам добре. Това не е най-приятното нещо в моя спорт, бих казал, или във всеки друг спорт. Ако можех да избера просто да карам, щях да го направя."

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