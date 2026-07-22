В Испания пожарите се разрастват

Нови пожари се разрастват в испанските области Андалусия и Арагон. На този фон властите в Кастилия-Ла Манча очакват огнището в Гуадалахара да бъде стабилизирано в следващите 24 часа. Над 260 души са евакуирани заради пожар в провинция Теруел в област Арагон. До момента стихията е унищожила около 1400 хектара горски площи.На този фон властите в Андалусия повишиха нивото на опасност от горски пожар в провинция Уелва, тъй като огънят може да засегне местното население или пътната инфраструктура.

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Евакуация на хора

Не е изключена и превантивна евакуация на хора. В същото време пожарът в Гуадалахара, обявен за най-големия в историята на Кастилия-Ла Манча, навлиза във фаза на стабилизиране, съобщи регионалният премиер Емилиано Гарсия-Пахе. Стихията е унищожила над 32 000 хектара.

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Министър-председателят Педро Санчес посети района на пожара и отново призова за стратегическо споразумение между всички основни партии и институции за борба с климатичната криза. Целта е въвеждане на редица превантивни мерки, които да гарантират ефективната борба с пожарите и опазването на природата.

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