Горите в Силистренско изсъхват

Съхненето на горите в Североизточна България придобива мащабите на екологична криза. В Силистренско само за тази година има сигнали за засегнати над 3000 декара горски насаждения, а причините са продължителното засушаване, високите температури и нападенията от вредители. При акацията в Силистренско пораженията са над 90%, а при липата степента на съхнене варира между 70 и 100%.

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Не изпълняват функциите си

Около 17–18 процента от полезащитните пояси в Североизточна България вече са повредени или не изпълняват функциите си. Процесът обхваща не само внесени, но и местни дървесни видове, които досега се смятаха за устойчиви, предаде БНР. Според експертите единственото решение е санитарна сеч и постепенно възстановяване на засегнатите гори, което ще изисква значителни средства и години работа, коментира заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров по време на нарочно посещение в Силистренско:

Планират мащабна сеч на гори

Мерки

"Ние трябва да предприемем мерки, защото начинът, по който могат да бъдат възстановени тези гори, е единствено чрез подмладяване и подмяна на съществуващия дървостой. Това ще промени ландшафта и хората трябва да знаят, че не става дума за безразборна сеч, а за задължителни дейности, ако искаме да има гора и за следващите поколения. си."

Според специалистите климатичните промени вече се отразяват пряко върху състоянието на горите, а забавянето на мерките ще увеличи както екологичните, така и икономическите щети за региона.

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