ЦСКА 1948 оцеля в Словакия и запази шансовете си в Европа живи

ЦСКА 1948 записа равенство на старта на европейската си кампанията. "Червените" завършиха наравно 0:0 с отбора на Спартак Търнава в първия мач от втория кръг на предварителната фаза на Лигата на конференциите. Българският тим имаше по-добри възможности, но така и не успя да ги реализира. През втората част бистричани изкараха и късмет, тъй като гредата спаси Петър Маринов от това да допусне гол във вратата си. Така всичко ще се реши в реванша в София, който ще се изиграе на 28 юли, вторник, на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА 1948 и Спартак Търнава не се победиха

Двубоят започна с атаки на двата тима, но така и не се стигна до по-сериозна опасност пред която и да е от двете врати. След десетина минути игра "червените" имаха претенции за дузпа, след като играч на домакините спря топката с ръка след центриране. Съдията обаче прецени, че няма основания да отсъди наказателен удар и подмина ситуацията. Играта се поизнерви в следващите минути, но без да се изостри в атака. Най-добрата възможност през първата част дойде секунди преди края, когато Мамаду Диало се възползва от грешка в словашката защита и стреля, но ударът му мина на сантиметри от целта. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

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Българският тим започна ударно втората част, като бе близо до откриващия гол, но Георги Русев не успя да завърши атаката с удар към вратата, след като свърши по-трудната работа и преодоля вратаря на Спартак Търнава. След час игра словашкият тим пропиля най-добрата си възможност до този момент в мача. Оставеният напълно непокрит Лука Коркели стреля, но топката се спря в гредата. До края на срещата домакините се задействаха в атака, като на няколко пъти застрашиха вратата на Петър Маринов, но така и не стигнаха до попадение. Така всичко ще бъде решено в реванша в София.

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