Радар за икономика: Най-важните новини на 22 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 22 юли 2026 г.

Минималната заплата вече няма да е 50% от средната. Бюджет 2026 мина през комисия посред нощ

Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене проекта на държавния бюджет за 2026 г., след заседание, продължило повече от 12 часа. Най-оспорваното решение беше временното отпадане на действащата формула за определяне на минималната работна заплата, което на практика запазва размера ѝ на 620.20 евро до приемането на нов механизъм.

Още: Минималната заплата вече няма да е 50% от средната. Бюджет 2026 мина през комисия посред нощ

"Най-голямата промяна в данъчните оценки на имотите от 20 години": Брокери предричат шоков ефект върху таксите при сделка

Специалисти на пазара на недвижимите имоти у нас са категорични, че държавата подготвя най-голямата промяна в данъчните оценки на имотите от над 20 години, но ако тя не бъде въведена плавно, ще има шоков ефект.

Още: "Най-голямата промяна в данъчните оценки на имотите от 20 години": Брокери предричат шоков ефект върху таксите при сделка

Снимка: БГНЕС

Еврото стигна седмично дъно спрямо долара, но пак смени посоката

След като курсът на еврото започна седмицата с ниво, стабилно над границата от 1,14 спрямо щатския долар (1,1443 на 20 юли), през деня във вторник то все пак слезе близо до нея, отбелязвайки седмично дъно (1,1402), но днес (22 юли) отбелязва ново поскъпване спрямо американската валута. Единната европейска валута записа седмичен рекорд от 1,1474 спрямо щатския долар на 15 юли, а след това се движи над психологическата граница от 1,14, макар и с леки колебания.

Още: Еврото стигна седмично дъно спрямо долара, но пак смени посоката

Нови опасения за доставките от Близкия изток раздвижиха цените на петрола

Цените на петрола отбелязаха лек ръст в ранната търговия в сряда, тъй като опасенията от нови смущения в доставките се засилиха, след като американските сили съобщиха, че са започнали удари по ирански военни цели за единадесета поредна нощ, а Кувейт докладва за атаки с ирански дронове. Фючърсите върху суровия петрол сорт Брент се повишиха с 0,55% (или 50 цента) до 91,51 долара след отварянето на пазарите в сряда, докато американският лек суров петрол поскъпна с 0,36% (или 30 цента) до 84,64 долара при слаб обем на търговията.

Още: Нови опасения за доставките от Близкия изток раздвижиха цените на петрола