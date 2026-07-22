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Пухкаво препятствие: Котка контролира транзакциите на банкомат (ВИДЕО)

22 юли 2026, 22:49 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пухкаво препятствие: Котка контролира транзакциите на банкомат (ВИДЕО)

В Турция котките са на изключителна почит и много добре осъзнават своето господстващо положение. Такъв е случаят и с опашата зеленоока котка, която е избрала за своя роля - контрольор на банкомат в Истанбул. Животното се е разположило върху машината и преценява на кого да позволи и на кого - не да изтегли пари от банкомата. В случая котката е решила, че човекът няма нужда от финансови средства и се опитва да го изпъди красноречиво с лапа. 

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Отново в Турция необичайна ситуация се разигра по време на балетната постановка на класическата трагедия "Ромео и Жулиета" в турския град Измир, когато бездомна котка внезапно се появи на сцената по време на финалната, най-драматична сцена на спектакъла. 

В момента, в който сцената достига своята кулминация — Ромео лежи "мъртъв", а Жулиета скърби над него — на сцената неочаквано се появява малко коте. То не просто преминава набързо, а спокойно се приближава до актьора, който играе Ромео, и започва да си играе с косата му, дори го подушва и "разследва" неподвижното тяло.

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Котка открадна шоуто, превръщайки трагедията "Ромео и Жулиета" в комедия (ВИДЕА)

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Турция банкомат котка
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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