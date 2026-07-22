Неприятен рекорд в Кипър

Кипър е в "пещ“ под двойно предупреждение за екстремни температури тази нощ и утре, когато за първи път това лято ще бъдат достигнати 44 градуса. Нов рекорд в потреблението на ток бе поставен днес, който се очаква да бъде подобрен още утре. Властите призоваха гражданите да намалят потреблението на електричество през пиковите вечерни часове заради опасност от енергийни прекъсвания.

Минималната температура

Минималната температура във вътрешността на Кипър тази нощ няма да падне под 28 градуса, обяви Метеорологичната служба с издадения жълт код в сила от 21.00 ч. тази вечер до 6.00 ч. утре сутринта. Интензивните горещини в четвъртък, които ще отбележат 44 градуса, са с код оранжев от 12.00 до 17.00 ч., предаде БНР.

Друг проблем

Заради изключителната жега днес следобед потреблението на ток достигна 1332 мегавата, което е рекорд в историята на страната. В четвъртък обаче се очаква още по-високо търсене – с максимални стойности от 1350 мегавата по обяд и 1100 мегавата през нощта, обявиха от Кипърския оператор на преносната система.

В специално съобщение той предупреди за "очевидна невъзможност за задоволяване на търсенето в пиковите вечерни часове днес и утре“ поради едновременни повреди в двете основни електроцентрали.

Операторът призова гражданите за "рационално използване на електрически уреди с цел пестене на енергия във времето от 18:00 до 22:00 ч. днес и утре“.