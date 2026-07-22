Зеленски изпадна от топ 3 по рейтинг в Украйна, невероятна изненада само за седмица

Бившият главнокомандващ армията и настоящ посланик във Великобритания Валерий Залужни, наскоро освободеният министър на отбраната Михайло Федоров и бившият ръководител на военното разузнаване и настоящ шеф на президентския офис Кирило Буданов се ползват с по-високо доверие сред украинците, отколкото президентът Володимир Зеленски, показва ново проучване на социологическата група „Рейтинг“, проведено на 20–21 юли 2026 г. Така действащият държавен глава изпада от топ 3.

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Шампион е Залужни, но най-рязко покачване на подкрепата има при Федоров

Украинците най-много се доверяват на бившия главнокомандващ на Въоръжените сили Валерий Залужни - 70% от анкетираните са заявили, че му имат доверие.

На второ място се нарежда Михайло Федоров с 65%. При него се наблюдава най-забележителната промяна - само за една седмица рейтингът му скочи от 35% на 65%. В тази седмица той бе освободен от Зеленски като военен министър, след като вкара редица нови технологии в армията и успя да обърне хода на войната в полза на Киев.

🇺🇦 Zelensky Comes 4th in Latest Ukrainian Trust Ranking



Ukrainians just named the leaders they trust the most — and the President is no longer in the top 3.



According to a fresh Rating Group poll (July 20–21, 2026):1



1st: Valery Zaluzhnyi — 70%

2nd: Mykhailo Fedorov — 65%… pic.twitter.com/k4iIwrvnXm — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

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В същото време доверието в Олександър Сирски, който влезе в конфликт с Федоров и впоследствие също бе отстранен от поста главнокомандващ армията за сметка на Михайло Драпатий, спадна рязко – от 39% на 23%.

На Кирило Буданов се доверяват 62% от анкетираните, а на Володимир Зеленски - 59%. По този начин президентът се класира на четвърто място сред политиците, държавните служители и обществените личности, включени в проучването.

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Боксьорът Олександър Усик е близо до Зеленски

Световният боксов шампион в тежка категория Олександър Усик се ползва с рейтинг от 54%.

Бившият президент Петро Порошенко е с 21% подкрепа сред украинците, сочи изследването.

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