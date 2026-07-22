Кабинетът "Радев":

Зеленски изпадна от топ 3 по рейтинг в Украйна, невероятна изненада само за седмица

22 юли 2026, 18:02 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски изпадна от топ 3 по рейтинг в Украйна, невероятна изненада само за седмица

Бившият главнокомандващ армията и настоящ посланик във Великобритания Валерий Залужни, наскоро освободеният министър на отбраната Михайло Федоров и бившият ръководител на военното разузнаване и настоящ шеф на президентския офис Кирило Буданов се ползват с по-високо доверие сред украинците, отколкото президентът Володимир Зеленски, показва ново проучване на социологическата група „Рейтинг“, проведено на 20–21 юли 2026 г. Така действащият държавен глава изпада от топ 3.

Още: Сирски и Хнатов ще продължат да служат на Украйна: Зеленски разкри детайли

Шампион е Залужни, но най-рязко покачване на подкрепата има при Федоров

Украинците най-много се доверяват на бившия главнокомандващ на Въоръжените сили Валерий Залужни - 70% от анкетираните са заявили, че му имат доверие.

На второ място се нарежда Михайло Федоров с 65%. При него се наблюдава най-забележителната промяна - само за една седмица рейтингът му скочи от 35% на 65%. В тази седмица той бе освободен от Зеленски като военен министър, след като вкара редица нови технологии в армията и успя да обърне хода на войната в полза на Киев.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: "Русия е в траур": Сирски предаде армия в настъпление на човека, сгазил барикадите на Путин в Мариупол през 2014 (ОБЗОР - ВИДЕО)

В същото време доверието в Олександър Сирски, който влезе в конфликт с Федоров и впоследствие също бе отстранен от поста главнокомандващ армията за сметка на Михайло Драпатий, спадна рязко – от 39% на 23%.

На Кирило Буданов се доверяват 62% от анкетираните, а на Володимир Зеленски - 59%. По този начин президентът се класира на четвърто място сред политиците, държавните служители и обществените личности, включени в проучването.

Още: Разкол по време на война? Зеленски директно попита Залужни ще се кандидатира ли за президент

Боксьорът Олександър Усик е близо до Зеленски

Световният боксов шампион в тежка категория Олександър Усик се ползва с рейтинг от 54%.

Бившият президент Петро Порошенко е с 21% подкрепа сред украинците, сочи изследването.

Още: Украинската демокрация срещу покорството в Русия: Защо руснаците се държат като "безгласно стадо"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
рейтинг Володимир Зеленски война Украйна Кирило Буданов Валерий Залужни Михайло Федоров
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес