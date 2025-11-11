Секретно проучване: Руснаците за пръв път са уморени от войната, защото обедняват (ОБЗОР - ВИДЕО)

56% от руснаците вече са уморени от т. нар. специална военна операция (СВО – гнусното име на войната в Украйна, което налага режимът на руския диктатор Владимир Путин), а 27% я подкрепят частично. 61% искат незабавно сключване на примирие с Украйна, обаче 71% са твърдо против Украйна да стане член на НАТО, докато 51% искат мирни преговори, крайният резултат от които да е капитулация на Украйна пред Русия. Това сочи секретно проучване на руската държавна социологическа агенция ВЦИОМ, направено за Кремъл. А резултатите за пръв път са в пълен превес срещу войната.

Според ВЦИОМ отношението спрямо войната в Русия се влошава заради растящата инфлация, замръзващите заплати и действията на руската власт да търси все повече пари, включително през данъци, за да финансира войната – Още: Русия вдига ДДС, за да финансира войната

Резултатите от проучването са представени от Александър Харичев, ръководител на дирекцията на руската президентска администрация за наблюдение и анализ на социалните процеси. Данните са обобщени в презентация, която е изпратена до регионалните власти в подготовка за изборите през 2026 г.

Съпоставка – през 2024 година в същото проучване уморени от войната са били 47% от руснаците т.е. сега ръстът е 9%. 21% са казали, че частично подкрепят СВО, посочва изданието "ВотТак".

Изследователите Владимир Звоновски и Александър Ходикин съобщават, че жизненият стандарт на руснаците е рязко спаднал - на всеки един човек, който казва, че животът се е подобрил, трима казват, че се е влошил. По този повод – ръководителят на Сбербанк Герман Греф коментира, че банката има много скормен ръст на приходите заради големите макроикономически предизвикателства. Греф каза и, че портфолиото с потребителски кредити на Сбербанк се свива и че резултатите като цяло през 2025 година са по-лоши от очаквнаото. Всичко това Греф казва на лична работна среща с Владимир Путин, пълни подробности от нея има на официалния сайт на Кремъл.

Кремъл също така проучва отношението към цензурата: само 24% подкрепят блокирането на западни интернет платформи, докато 39% са против. Около 30% не са дали ясен отговор. Младите хора виждат подобни забрани като намеса на правителството в личния живот, докато по-възрастните поколения ги възприемат като "защита и ред".

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Пак рязък спад на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 10 ноември са станали 170 бойни сблъсъка, с 95 по-малко спрямо 9 ноември. Руснаците са хвърлили 77 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 27 по-малко на дневна база и е изключителна рядкост да има под 100 КАБ за 24 часа през последните 2 години. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби за пръв път от август, 2024 година, няма нито една в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4231 изстреляни снаряда, като това е с около 800 повече за денонощие. Руската армия е използвала 2286 FPV дрона, което е с около 1800 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

FPV Operators from 60th Mechanized FATUM battalion destroyed Russian personnel, hideouts, a motorcycle and two antennas. pic.twitter.com/HhWtFow5Vh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2025

В Покровското направление са спрени 63 руски пехотни атаки за последните 24 часа по укриански данни. Атаките са с около 30% по-малко на дневна база. В съседното от юг Олександриевско направление са отбити 12 руски пехотни атаки. В направлението към Константиновка, но от югоизток, откъм Торецк, е имало 14 руски пехотни атаки, докато от североизток към Константиновка, откъм Часов Яр, не е имало нито една. Самата Константиновка се намира североизточно от Покровск и е считана за същинската врата към агломерацията Славянск – Краматорск. В Лиманското направление е имало 11 руски пехотни атаки, а в северната част на Харковска област, в град Вовчанск, са били 10. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че при Вовчанск идват украински подкрепления, но от бригади, които са изтеглени да възстановяват загубите си от други места на фронта. "Нашите активно използват тактика на постоянен натиск върху противника чрез руските средства за масова информация, като постоянно обявяват предстоящия крах на отбраната на града", добавя каналът специално за Купянск – с други думи преводът е, че руснаците (и Путин) лъжат как градът е пред скорошно падане.

"In the Kupiansk sector, the Russians are advancing in small groups and using drones, trying to disrupt Ukrainian logistics and push from the south and east. They are attempting to create a control zone along the border — effectively a Russian ‘sanitary zone’ that must not be… pic.twitter.com/926sbUqEQ5 — WarTranslated (@wartranslated) November 10, 2025

(КАРТА) Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, съобщава, че село Родинско вече е изцяло под украински контрол. Непосредствената добра новина от това според Машовец е, че опитващите да напреднат и влязат в село Гришино руски части, западно от Покровск, попадат в уязвима позиция заради тази тактическа промяна на картата на бойните действия. Но украинският експерт предупреждава, че все още това не значи украински успех, защото руски части има и в западните покрайнини на Покровск, в индустриалната зона – т.е. части на две руски армии гледат към Гришино: 51-ва общовойскова руска армия откъм село Червени Лиман и 2-ра общовойскова руска армия. Към момента точно Червени Лиман, южно от Родинско и западните покрайнини на Покровск са ключови за защитата на Мирноград – ако в близко бъдеще тези две точки не бъдат поставени пак под украински контрол, ще се наложи украинските части в Мирноград и Покровск да бъдат изтеглени, смята Машовец.

A Ukrainian tank opened fire on a multi-storey building occupied by Russian forces in Rodynske. pic.twitter.com/UFl0SoZQmw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2025

Пред NTV австрийският полковник Маркус Райснер коментира, че 90-95% от Покровск са под руски контрол. Според него, най-вероятно украинците контролират няколко групи от високи панелни сгради в северната част на града. Но полковникът отбелязва, че в близост до Покровск и Мирноград все още има големи украински части, както и украински части под оперативно руско обкръжение в рамките на двата града. Райснер заяви, че украинците трябва да изведат частите си, защото руснаците атакуват от север и може изцяло да обкръжат агломерацията Покровск – Мирноград – но той говори преди сведенията на Машовец. Полковникът казва и, че вероятно всъщност доста от украинските войници в Покровск и Мирноград вече са изтеглени. Говорителят на украинския генщаб Андрий Ковалов вече обяви, че в Мирноград е извършена ротация и са изтеглени ранени украински войници, като такава операция върви и в Покровск.

Още: Цената да бъде убит руски войник или да бъде унищожена руска военна техника: Украйна я показа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ukrainian FPV drone operators from the 155th Mechanized Brigade struck Russian infantry in the city of Pokrovsk, Donetsk region. pic.twitter.com/HlnXKs06oi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2025

"Мъгла от юг, особено вечер. Врагът се опитва да използва това буквално във всички направления, където времето относително е едно и също - от Покровск до Лиман. Но подобни приключения в мъглата е по-вероятно да им се обърнат срещу тях", коментира показателни видеокадри за опити на руснаците да напреднат в Покровск украинският военен телеграм канал "Офицер":

Russian forces are exploiting heavy fog and poor weather to push light vehicles into southern Pokrovsk. Ukrainian sources confirm the conditions are hampering drone operations, making it harder to spot and strike Russian movements. pic.twitter.com/pSXFX6hlRL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2025

Russian attempts to get into southern Pokrovsk on motorcycles and buggies aren’t getting far most of the time. Pilots from “Shershni Dovbusha” unmanned systems battalion of the 68th Brigade, shows footage in which lots of them were destroyed recently. https://t.co/CTqMpvj96H pic.twitter.com/dRm2VZtFU3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2025

(КАРТА) Руски войници са издигнали руското знаме в село Гнатовка, източно от самия Покровск, на пътя Покровск – Добропиля (Т-0515), отбелязва в дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Но според ISW това е пропагандна операция, а не реално завземане на нови позиции от руснаците. Институтът изброява с геолокализирани кадри още промени в някои позиции, включително украинският напредък в Родинско.

Тази нощ Русия е изстреляла 119 далекобойни дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки срещу цели в Украйна. 80 от дроновете са "Шахед". Свалени са общо само 53 от всички дронове, съгласно сводката на украинските ВВС. Имало е удари на 18 места, от общо 59 дрона. Най-видими са щетите в Одеса, където е ранен 1 човек по информация на украинската спешна служба – уцелена е енергийна инфраструктура - Още: "Гори, много е сериозно": Дронове пак посетиха Саратовската рафинерия (ВИДЕО)