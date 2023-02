"Шарли Ебдо" предизвика възмущение след карикатура свързана със земетресението в Турция

Карикатурата е споделена под заглавие "Карикатура на дена" в Twitter и изобразява срутени и повредени сгради, обърната кола и купища отломки. В горния десен ъгъл на карикатурата пише "Земетресение в Турция", а в долния край: "Дори няма нужда да се изпращат танкове".

Интернет потребителите реагираха с възмущение и гняв на рисунката, като напомня, че "Шарли ебдо" е френското сатирично издание, което публикува преди време карикатури, обиждащи пророка Мохамед, съобщават Анадолската агенция, цитирано от БТА.

От Actualno.com припомняме, че жертвите на двете страшни земетресения в Турция от по 7,7-7,8 по Рихтер продължават да се увеличават. Според директора на Службата за извънредни ситуации на Турция Юнус Сезер, загиналите заради природното бедствие вече са 2921. Над 16 000 души са ранени, а над 6000 сгради са разрушени.

Броят на загиналите в Сирия нарасна до най-малко 1444 души. В контролираните от правителството райони броят на загиналите нарасна до "1431 ранени и 711 загинали в провинциите Алепо, Латакия, Хама и Тартус", съобщи сирийското министерство на здравеопазването. В контролираните от бунтовниците части на северозападната част на страната са загинали най-малко 733 души, а повече от 2100 са ранени, по данни на "Белите каски".

