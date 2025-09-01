Войната в Украйна:

Училищни пособия от Китай заливат Франция

01 септември 2025, 17:02 часа 161 прочитания 0 коментара
Училищни пособия от Китай заливат Франция

Семействата с ограничен бюджет във Франция се обръщат към китайските гиганти Temu и Shein, пише френския уважаван всекидневник Le Monde. Въпреки че хипермаркетите и супермаркетите все още са основният източник на покупки на училищни пособия, онлайн платформите са все по-популярни сред родителите, пише още френското издание. В онлайн магазини като Shein и Temu французите не купуват само тениски и дънки. Все повече от тях разглеждат и офертите за училищни пособия.

Нелепо ниските цени ги привличат

Всъщност, за сезона на връщане в училище, милиони продукти на нелепо ниски цени се появиха на тези пазари, поети от семейства с ограничен бюджет. Четирицветна химикалка за 1,26 евро, „сладка розова и прозрачна линийка с шарка на лапичка“ за 0,83 цента, „комплект от 36 изтриваеми химикалки“ – вдъхновени от химикалките FriXion на Pilot – за 2,52 евро...

А социалните медии са пълни с видеоклипове с промоционални кодове, за да се сдобиете с още повече изгодни оферти с тези нови играчи в дистанционното пазаруване. ОЩЕ: Електроника, която предизвиква пожар и козметика с опасни химикали: Ниските цени на "Temu" крият рискове

Значението на китайските икономически гиганти

Трудно е да се определи точно значението на Shein и Temu на пазара за училищни пособия, предвид множеството различни категории и продукти. През 2024 г. продажбите на училищни пособия между юли и септември възлизат на 626 милиона евро (-2% на годишна база) за 198 милиона продадени продукта (+0,5%), според данни на института NielsenIQ, специализиран в потребителски данни. Данните за 2025 г. все още не са известни. ОЩЕ: Бонус от Китай: Студентка си поръча дрехи и намери жив скорпион в пратката си (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Франция училище китайски стоки Shein Temu
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес