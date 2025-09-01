Училищни пособия от Китай заливат Франция

Семействата с ограничен бюджет във Франция се обръщат към китайските гиганти Temu и Shein, пише френския уважаван всекидневник Le Monde. Въпреки че хипермаркетите и супермаркетите все още са основният източник на покупки на училищни пособия, онлайн платформите са все по-популярни сред родителите, пише още френското издание. В онлайн магазини като Shein и Temu французите не купуват само тениски и дънки. Все повече от тях разглеждат и офертите за училищни пособия.

Нелепо ниските цени ги привличат

Всъщност, за сезона на връщане в училище, милиони продукти на нелепо ниски цени се появиха на тези пазари, поети от семейства с ограничен бюджет. Четирицветна химикалка за 1,26 евро, „сладка розова и прозрачна линийка с шарка на лапичка“ за 0,83 цента, „комплект от 36 изтриваеми химикалки“ – вдъхновени от химикалките FriXion на Pilot – за 2,52 евро...

А социалните медии са пълни с видеоклипове с промоционални кодове, за да се сдобиете с още повече изгодни оферти с тези нови играчи в дистанционното пазаруване.

Значението на китайските икономически гиганти

Трудно е да се определи точно значението на Shein и Temu на пазара за училищни пособия, предвид множеството различни категории и продукти. През 2024 г. продажбите на училищни пособия между юли и септември възлизат на 626 милиона евро (-2% на годишна база) за 198 милиона продадени продукта (+0,5%), според данни на института NielsenIQ, специализиран в потребителски данни. Данните за 2025 г. все още не са известни.