Шекеринска: НАТО няма да допусне вакуум на сигурността в Босна и Херцеговина

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска подчерта днес в Сараево, че Алиансът няма да допусне вакуум на сигурността в Босна и Херцеговина, предаде македонската медия "Вечер".

"НАТО е постоянно ангажиран със суверенитета и териториалната цялост на Босна и Херцеговина. НАТО няма да позволи дестабилизиране на страната. Независимо от резултата от предстоящата сесия на Съвета за сигурност на ООН, НАТО няма да допусне вакуум в сигурността в Босна и Херцеговина, каза Шекеринска.

Думите й дойдоха след като по-рано бившият лидер на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че ще поиска от руските представители в Съвета за сигурност на ООН да наложат вето върху удължаването на мандата на мисията EUFOR. ОЩЕ: Русия официално заговори за "война на Балканите"