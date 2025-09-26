Войната в Украйна:

Шекеринска: НАТО няма да допусне вакуум на сигурността в Босна и Херцеговина

26 септември 2025, 17:05 часа 232 прочитания 0 коментара
Шекеринска: НАТО няма да допусне вакуум на сигурността в Босна и Херцеговина

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска подчерта днес в Сараево, че Алиансът няма да допусне вакуум на сигурността в Босна и Херцеговина, предаде македонската медия "Вечер".

"НАТО е постоянно ангажиран със суверенитета и териториалната цялост на Босна и Херцеговина. НАТО няма да позволи дестабилизиране на страната. Независимо от резултата от предстоящата сесия на Съвета за сигурност на ООН, НАТО няма да допусне вакуум в сигурността в Босна и Херцеговина, каза Шекеринска.

Думите й дойдоха след като по-рано бившият лидер на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че ще поиска от руските представители в Съвета за сигурност на ООН да наложат вето върху удължаването на мандата на мисията EUFOR. ОЩЕ: Русия официално заговори за "война на Балканите"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Босна и Херцеговина НАТО Радмила Шекеринска информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес