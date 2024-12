Шолц и Зеленски посетиха ранени украински бойци (СНИМКИ и ВИДЕО)

Германският канцлер Олаф Шолц пристигна тази сутрин, 2 ноември, на необявено посещение в Киев - за втори път от началото на руската пълномащабна война.

Заедно с президента Володимир Зеленски той посети ранени украински войници в една от столичните болници. Двамата също така отдадоха почит на загиналите защитници на Украйна на Площада на независимостта в Киев.

"Вечна памет на всички украинци, всички наши герои, загинали заради престъпните действия на Русия", подчерта Зеленски.

Преговорите между двамата държавни мъже са се фокусирали върху текущата ситуация на фронта и възможните дипломатически инициативи. Шолц обяви и новия пакет военна помощ на стойност 650 млн. евро, които ще бъдат доставени през декември тази година. Какво включва новият германски военен пакет за Украйна, обявен от Шолц в Киев? (ВИДЕО)

Together with @Bundeskanzler, we honored the memory of all our warriors whose lives were taken by Russian aggression.



Eternal memory to all Ukrainians, to all our heroes, who lost their lives to Russia's criminal actions. pic.twitter.com/SjCy6QNoTh