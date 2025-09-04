"Ще останем заедно": САЩ дадоха гаранции за сигурност на Полша (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че Съединените щати ще запазят солидно военно присъствие в Полша, след като вчера се срещна с новия президент на страната, Карол Навроцки, предаде Асошиейтед Прес. По-рано тази година Тръмп предприе необичайната стъпка да подкрепи Навроцки на полските избори, а когато двамата лидери седнаха рамо до рамо в Белия дом, Тръмп каза, че отношенията между САЩ и Полша винаги са били солидни, но „сега са по-добри от всякога“.

Ще останем в Полша

На въпрос на репортер дали САЩ планират да продължат да разполагат войски в Полша, Тръмп отговори, че ще го направят. Дори „ще изпратим още, ако те искат“, каза той. „Ще останем в Полша. Ние сме в пълно съзвучие с Полша“, каза Тръмп.

Посещението във Вашингтон е първата задгранична визита на Навроцки, откакто миналия месец встъпи в длъжност. Бивш боксов аматьор и историк, подкрепян от консервативната партия „Право и справедливост“, той се надяваше да задълбочи отношенията си с Тръмп в труден момент за Варшава, отбеляза АП.

Навроцки благодари на Тръмп за подкрепата и, като знак за връзките между двете страни, отправи поздрав към милионите американци от полски произход.

„Тези отношения за мен, за Полша, за поляците, са много важни“, каза Навроцки. Той добави, че тези връзки се основават на споделени ценности – независимост и демокрация.

На пресконференция след срещата си Навроцки каза, че двамата с Тръмп са обсъдили разширяване на американското военно присъствие в Полша. „Имаше конкретни разговори относно този проект“, каза той.

В Белия дом Тръмп изрази гордост, че е подкрепил Навроцки, и го похвали, че е спечелил изборите. „Това бе доста трудна кампания, доста мръсна кампания, а той ги победи всички. И ги победи с голяма лекота, а сега стана дори още по-популярен, когато (хората) го опознаха по-добре“, каза Тръмп.