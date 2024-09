Много шум, малко полза: Украйна още търси решителна западна помощ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Много говорене и малко съществен напредък – това е усещането, което остана след многото срещи на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ, докато ООН провеждаше Седмица на върха, със заседания на Съвета за сигурност и Общото събрание на организацията.

Няма ясен сигнал, че Украйна получава разрешение от Запада и най-вече САЩ да използва без ограничения западно оръжие за поразяване на руски цели. Зеленски изрази удовлетворение от свършеното в САЩ, но и посочи, че "ще работим", за да изпълним всяка точка от плана за победа. На 12 октомври предстои среща в Рамщайн, във формата за военна подкрепа за Украйна и може би тогава ще има промяна от относно западното оръжие

Още: Ядрената заплаха на Путин пак ще спре Запада да помогне решително на Украйна: Оценка от САЩ

Зеленски се срещна и с кандидата за президент на САЩ на републиканците Доналд Тръмп – последната му важна среща в сегашната визита отвъд Атлантика. Посланията от Тръмп – Украйна е хубава държава, ще дойда там. Ще видим какво ще стане – отговор на въпрос дали Украйна трябва да предаде на Русия свои земи, за да има мир. Тръмп не пропусна в типичен стил да опита да спечели точки за президентските избори и как Зеленски му помогнал с т.нар. украинска афера, с което помогнал да няма импийчмънт. "Ако другата страна победи (в изборите), няма да има (повече) победи в нищо", добави Тръмп: Тръмп обеща на Зеленски "много бързо" спиране на войната

President Zelensky invited Donald Trump to visit Ukraine. Trump responded, "I will definitely come to Ukraine. It's a beautiful country, with beautiful weather and everything."



He also added, "Both President Zelensky and I want this war to end, and for it to end justly. I… pic.twitter.com/iUBgFWxuA7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2024

Former U.S. President Donald Trump responded, "We'll see what happens," when asked if Ukraine should cede occupied territories to Russia to end the war. He also mentioned that during his meeting with Zelensky, he would discuss the need for peace. pic.twitter.com/mkSpQDQGNq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2024

"Приятели на мира" - такава платформа за устойчиво решение на войната в Украйна обяви китайският външен министър Ван И. В нея влизат Бразилия и Пакистан и щели да бъдат търсени "държави със сходно мислене от Глобалния юг", по думите на Ван И.

И докато Пекин продължава да се държи като неутрална държава, но без в плановете си за мир по какъвто и да е начин да посочва, че руската армия трябва да се изтегли от окупираните от нея международно признати украински земи, нов журналистически материал разкри отново истинското лице на управлявания от Си Дзинпин Китай. Според материал на The Times, Китай е предоставил на Русия военни дронове, които руснаците да тестват на бойното поле в Украйна. Това е първа толкова явна информация, че Пекин подпомага директно Русия с оръжия срещу Украйна – досега се стигаше за разкрития за косвена китайска помощ, като разузнавателни данни и компоненти, които могат да се използват от руския военнопромишлен комплекс.

В материала на The Times пише, че западните служби са разбрали, че през миналата година е постигнато споразумение китайска компания да доставя на Русия военни дронове за тестове. Китай засега отрича и твърди, че прилага стриктен контрол върху износа на дронове.

Сръбският президент Александър Вучич изрази позиция, че Украйна и Русия ще се бият свирепо за всяко село и военни действия ще има поне десетилетие, а след това ще се стигне до ситуацията между Южна и Северна Корея - неустойчив мир:

Serbian President Aleksandar Vučić predicted that the war in Ukraine could last another 10 years and end in a "Korean scenario," with the conflict freezing along the front lines. Until then, he believes Ukraine and Russia will continue fighting fiercely for every village and… pic.twitter.com/ecYSLGWBV9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Що се отнася до военните действия в Украйна, големи промени няма. Интензивността на боевете почти не се променя – 180 бойни сблъсъка за денонощието на 27 септември т.е. само 7 по-малко на дневна база. И отново руснаците вдигнаха интензивността на бомбардировките и артилерийските обстрели – 118 хвърлени умни авиационни бомби (КАБ) и 5081 артилерийски обстрела, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Всичките тези данни не включват случващото се от военна гледна точка в Курска област.

Най-горещите направления си остават Покровското, с 47 отбити руски пехотни атаки, и Кураховското – 28 руски пехотни атаки, като във Времеевското направление има 13 руски пехотни атаки, а то е важно за Угледар. Промяна в руските цели няма – Селидово е на мушка, а вече има геолокализирани видеокадри, показващи руски позиции на само 9 километра от Покровск, в Лисовка/Лесовка (КАРТА) - това потвърждава и руският военно-пропаганден телеграм канал "Рибар" в обзора си. Каналът е създаден и се поддържа от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Украинският телеграм канал Deep State отчита руски напредък на три места що се отнася до Селидово, включително Николаевка от североизток и Цукурино от юг (КАРТА). Остават само 2 километра до южните покрайнини на Мирноград, но малко по-на юг, до Новогродовка, още няма допълнителни промени във фронта – ако обаче почне офанзива по жп линията от Новогродовка към Мирноград, ще може да се направи атака от две посоки едновременно, разсъждава "Рибар". Цената, която руснаците плащат, е висока, но недостатъчно, за да ги стресне – постоянно има данни от фронта от украински източници, че броят на хвърлените в атака руски войници е безпрецедентен (СНИМКА, 18+).

REVENGE group within the 3rd Assault Brigade pours down thermite on Russian positions. pic.twitter.com/N4JY2IBU6o — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2024

Дори американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на голяма руска атака с бронирана техника в Купянското направление – с над 50 единици техника, в района на село Писчане. Причината – това е първа такава атака в този сектор на фронта от зимата на 2024 година. Целта на атаката е бил руски напредък към Крухляковка. Както и други предишни такива руски атаки, касапницата е била много голяма – операцията е извършена с две колони от 37 и 13 превозни средства, а украинците съобщават за унищожени 3 танка и 11 БТР-а, както и че са повредели още 10 танка и 16 бронирани машини. Най-важното – руските части са "върнати" обратно към първоначалните им позиции. Изглежда обаче руската армия увеличава усилията си да стигне плътно до река Оскил, за да раздели на две контролираната от украинците територия (разделение първо, по линията Купянск – Вузловой и Глушкова, и второ – южно от Крухляковка), макар че ISW прогнозира, че настъплението в крайна сметка ще е бавно и постепенно. Причината – широки полета източно от Крухляковка и Колисниховка, където руските части са като патици на гюме. Ако руснаците успеят, тогава те могат да създадат по-силно укрепена линия на отбрана по поречието на река Оскол и да прехвърлят някои части от Купянското направление към по-горещи точки на фронта, където се търси по-сериозен успех. За денонощието на 27 септември украинският генщаб отчете общо 19 руски пехотни атаки и изрично като място на боеве е посочен районът на Крухляковка, а отделно има 16 руски пехотни атаки в Лиманското направление. На руснаците им трябваха месеци, за да влязат в малки населени места като Невско и Макеевка (още няма достоверни данни, че и двете са превзети – само, че боевете се водят в тях), отбелязва ISW: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Additional footage shows the destruction of a mechanized column of over 50 vehicles near Pishchane in the Kupyansk direction, captured from the perspective of operators from the 77th Airmobile Brigade. https://t.co/dBZjVzUY7o pic.twitter.com/bzScYwahI7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2024

В Торецкото направление е имало 7 руски пехотни атаки, там боевете са по протежението на улица "Дзержински" в централната част на града, а руските части засега безуспешно опитват да отворят втори фронт в Торецк от юг, с атака откъм Непиловка (КАРТА):

В Курска област няма особени новини – фронтът е стабилизиран, боеве има, но без решителни промени на позиции. А в Харковското направление, във Вовчанск, руснаците копаят тунели в северните части на града, за да могат да прехвърлят през тях войници и оборудване, твърди полковник Виталий Саранцев, говорител на Харковското командване на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

И тази нощ не се мина без руска въздушна атака срещу Украйна. Руската федерация е изстреляла 73 дрона клас „Шахед“, 2 балистични ракети "Искандер-М" от територията на Крим и 2 управляеми авиационни ракети Х-59/Х-69. Двете управляеми авиационни ракети са свалени, свалени са и 69 дрона, още 3 са приземени с електронно заглушаване, а последният е „накаран“ да полети обратно към руска територия. В Киев и Киевска област имаше обявена тревога, но до момента в официалния телеграм канал на Киевската военновременна администрация няма съобщения за щети и жертви.

Още: Пълна каша и ФСБ "под ножа": Подходът на Путин за Курска област (ОБЗОР - ВИДЕО)