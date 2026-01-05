Кабинетът подаде оставка:

Швейцария замразява всички активи на Мадуро

05 януари 2026, 14:27 часа
Швейцарското правителство обяви, че е решило да замрази всички активи, държани в Швейцария от сваления венецуелски президент Николас Мадуро или неговите сътрудници, “с незабавно действие“.

“С това Федералният съвет (швейцарското правителство) цели да предотврати изтичането на активи“, се посочва в изявление, цитирано от АФП и БГНЕС.

В него се подчертава също, че “ако бъдещи съдебни производства разкрият, че средствата са придобити незаконно, Швейцария ще се постарае да гарантира, че те ще бъдат в полза на венецуелския народ“.

Спасиана Кирилова
