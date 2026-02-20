С вяра и родолюбие: Училище в Костинброд, носещо името на Левски отбеляза патронния си празник

С вяра и родолюбие: Второ ОУ „Васил Левски“- Костинброд отбеляза своя патронен празник. На 18.02.2026 г. Второ ОУ „Васил Левски“ отбеляза своя патронен празник-ден на признателност и преклонение пред живота и делото на Апостола на свободата-Васил Левски. Учениците от различните клубове и занимания по интереси представиха разнообразни и вдъхновяващи изпълнения – пъстра палитра от песни, танци, драматизации, рецитали и мултимедийни презентации. С много вълнение и старание децата пресъздадоха моменти от живота на Апостола, отправиха послания за свобода и достойнство и доказаха, че паметта за героите ни живее в младите сърца. Сцената оживя от български ритми, проникновени стихове и артистични превъплъщения, които предизвикаха силни аплодисменти и гордост у всички присъстващи.

Гости на тържеството бяха г-жа Бистра Боянова-началник отдел О, МП, К, С и СД” в община Костинброд, г-жа Камелия Велкова- общински съветник в община Костинброд, г-жа Светослава Иванова-директор на ДЦРДУ, г-н Валери Миронов-директор на ЦОП „Промяна“, както и служители на Общинска администрация.

С приветствие към ученици, учители и гости се обърна директорът на училището г-жа Красимира Манова. В своето слово тя подчерта, че патронният празник е не само традиция, а морален урок по родолюбие и отговорност:

„Нека бъдем достойни наследници на делото на Васил Левски-да пазим чисти сърцата си, да носим смело мечтите си и да вярваме, че доброто започва от всеки един от нас.“

В рамките на празника официално бяха връчени наградите от ежегодните училищни конкурси, посветени на живота и делото на Апостола.