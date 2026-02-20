Любопитно:

Венецуела одобри амнистия за политическите затворници

20 февруари 2026, 6:03 часа 258 прочитания 0 коментара
Венецуела одобри амнистия за политическите затворници

Венецуела одобри законопроект за амнистия, който може да доведе до освобождаването на политици, активисти, адвокати и много други, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА. Агенцията отбелязва, че това може да се приеме като признание, че правителството е държало стотици хора в затвора по политически мотиви. Одобрението бележи рязък обрат за южноамериканската държава, чиито власти от десетилетия отричат ​​да държат политически затворници. Това е поредният обрат в политиката след зашеметяващото американско военно нападение миналия месец в столицата  Каракас за залавяне на тогавашния президент Николас Мадуро.

Още: Венецуела освобождава политически затворници

Ще облекчи страданията на много венецуелци

Снимка: Getty images

Изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, която предложи законопроекта в края на миналия месец, няколко часа по-късно подписа мярката, която очертава условията и изключенията за хора, които ще получат амнистия след месеци или години престой в ареста.

„Не е перфектно, но е голяма крачка напред. Това ще облекчи страданията на много венецуелци“, коментира депутатът от опозицията Нора Брахо.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Очаква се мярката да е от полза за членове на опозицията, активисти, правозащитници, журналисти и много други, които са били обект на преследвания от управляващата партия през последните 27 години. Това е последната промяна в политиката за Венецуела, където правителството бързо се съобрази с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, включително миналия месец, когато преразгледа законът за петролната индустрия.

Базираната във Венецуела правозащитна организация „Форо Пенал“  изчислява, че над 600 души са задържани в страната по политически причини.

В дните след залавянето на Мадуро правителството на Родригес обяви, че ще освободи значителен брой затворници. Но роднини и правозащитни организации критикуват бавния темп на освобождаване. 

Още: Залавянето на Мадуро е излязло доста скъпо на САЩ

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Венецуела Амнистия политически затворници война Венецуела Делси Родригес
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес