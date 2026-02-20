Венецуела одобри амнистия за политическите затворници

Венецуела одобри законопроект за амнистия, който може да доведе до освобождаването на политици, активисти, адвокати и много други, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА. Агенцията отбелязва, че това може да се приеме като признание, че правителството е държало стотици хора в затвора по политически мотиви. Одобрението бележи рязък обрат за южноамериканската държава, чиито власти от десетилетия отричат ​​да държат политически затворници. Това е поредният обрат в политиката след зашеметяващото американско военно нападение миналия месец в столицата Каракас за залавяне на тогавашния президент Николас Мадуро.

Ще облекчи страданията на много венецуелци

Изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, която предложи законопроекта в края на миналия месец, няколко часа по-късно подписа мярката, която очертава условията и изключенията за хора, които ще получат амнистия след месеци или години престой в ареста.

„Не е перфектно, но е голяма крачка напред. Това ще облекчи страданията на много венецуелци“, коментира депутатът от опозицията Нора Брахо.

Очаква се мярката да е от полза за членове на опозицията, активисти, правозащитници, журналисти и много други, които са били обект на преследвания от управляващата партия през последните 27 години. Това е последната промяна в политиката за Венецуела, където правителството бързо се съобрази с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, включително миналия месец, когато преразгледа законът за петролната индустрия.

Базираната във Венецуела правозащитна организация „Форо Пенал“ изчислява, че над 600 души са задържани в страната по политически причини.

В дните след залавянето на Мадуро правителството на Родригес обяви, че ще освободи значителен брой затворници. Но роднини и правозащитни организации критикуват бавния темп на освобождаване.

