От "миротворец" към диктатор: Накъде гледа Тръмп след Венецуела

Марионетно правителство във Венецуела ще се съобразява със стратегиите и задачите на САЩ. Ако не ги изпълнява, неговата съдба би била по-тежка от съдбата на Николас Мадуро. Това заяви бившия заместник-външен министър Милен Керемедчиев пред bTV за военната операция във Венецуела. Той смята, че има много извършени опити на ЦРУ, за да се стигне до залавянето на Мадуро.

Керемедчиев изтъкна, че основната следваща цел на Тръмп ще е Гренландия, Куба и Колумбия. Куба е трън в очите на много американски президенти, посочи той.

В какво се е прицелил Тръмп?

Според него за целите във Венецуела и целите в Украйна са едни и същи – САЩ иска смяна на режима в Каракас и арест на Мадуро, а Русия иска в Украйна – същото.

Керемедчиев открои нещо любопитно, че по време на пресконференцията си Доналд Тръмп е споменал над 20 пъти думата „петрол“ и една от основните цели на президента на САЩ е именно контрол върху петролните залежи на Венецуела.

Той допълни, че САЩ разширяват своята сфера на влияние и такъв тип действия във Венецуела подклаждат апетитите, които имат другите военни сили именно чрез военни действия.

Според него САЩ не правят инвазия по земя, за да не настройват обществеността срещу себе си.

