Борецът Микяй от "Игри на волята" преминал през трудни изпитания (СНИМКА)

Състезателят по борба Микяй Наим, който участва в миналогодишното издание на "Игри на волята", е преминал през сериозни изпитания, свързани с половинката му Ясмин Кирилова. Това стана ясно от публикация на инфлуенсърката в личния ѝ Instagram профил. Наскоро тя публикува семейна снимка, на която двамата държат и сина си. Въпреки упоритите слухове за раздяла, които се разпространиха през последните дни в интернет пространството, любовта на двойката е успяла да съхрани семейството. А ето и какво сподели половинката на Микяй:

"Всеки от нас знае, че животът не винаги е равен и лек. Ние също преминахме през труден период, който ни постави пред много въпроси и изпитания. Но именно тогава разбрахме колко важно е да имаш до себе си човек, с когото да споделяш и хубавото, и трудностите.

Любовта и семейството са най-голямата сила. Те ни дават надежда, смисъл и сили да продължим напред, дори когато е трудно. Днес сме по-осъзнати, по-силни и по-готови да пазим това, което имаме.

Вярваме, че когато има истинско чувство, винаги си струва да опиташ отново – с повече разбиране, търпение и желание да бъдеш до човека, когото обичаш. Това е нашият път – заедно, с вяра в любовта и в семейството."

Въпреки че двойката не издава през какви проблеми е преминала, Микяй и Ясмин остават заедно като семейство.

Връзката на Микяй и Ясмин

Микяй Наим и половинката му Ясмин Кирилова са заедно от около десет години и имат син на име Артур, роден през 2023 г. Двамата често са споделяли, че връзката им се основава на силна подкрепа и взаимно разбиране – нещо, което е помогнало на Микяй както в спорта, така и извън него.

Припомняме, че с участието си в "Игри на волята" 6 той се превърна сред любимците на зрителите. В предаването той показа борбеност, стратегическо мислене и лидерски качества, които му спечелиха уважението както на съотборниците, така и на феновете риалити формата.